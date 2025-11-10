Estos son los ganadores del IV Concurso de Debate Escolar de Extremadura Los mejores oradores son del IES Extremadura de Montijo en ambas categorías: Victoria Conejero Albarrán en ESO y Ramón Melara García en Bachillerato

El Diario Oficial de Extremadura recoge este lunes los premios del IV Concurso de Debate Escolar de Extremadura, un certamen dotado con un total de 24.000 euros, de los que 1.200 euros se otorgan al campeón y 1.000 al subcampeón.

El debate final tuvo lugar el pasado 14 de mayo en la Asamblea de Extremadura, que también acogió previamente las semifinales. En la categoría destinada a alumnado de ESO se llevó el primer premio un equipo del IES Lacimurga Constantia Iulia de Navalvillar de Pela y el IES Extremadura de Montijo fue subcampeón; mientras que en la de Bachillerato y ciclos formativos, ganó el IES Extremadura de Montijo y el equipo presentado por el IES José Manzano de Don Benito se situó en segundo lugar.

Los temas de debate en las rondas finales fueron, en la categoría de ESO, sobre si debe prohibirse la promoción de apuestas en retransmisiones deportivas y en plataformas dirigidas a jóvenes, y en la categoría de Bachillerato, si debe implantarse la jornada laboral de cuatro días en España.

Los mejores oradores son del IES Extremadura de Montijo en ambas categorías: Victoria Conejero Albarrán en ESO y Ramón Melara García en Bachillerato. Este reconocimiento está dotado con 200 euros para cada uno.

Los equipos semifinalistas, que reciben 800 euros, pertenecen al IES San Fernando de Badajoz y el IES Universidad Laboral de Cáceres en la categoría de ESO, y al IES Bartolomé J. Gallardo de campanario y el IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena. También hay premio para los cuatro equipos que lleguen a cuartos de final (500 euros), octavos (400 euros) y para los catorce que se clasifiquen entre los puestos 17 y 30 (200 euros).

El objetivo de la convocatoria es promover la comunicación oral entre los estudiantes, facilitando la expresión de ideas de manera estructurada y fomentando el pensamiento crítico a través de la búsqueda, selección y uso de información relevante, el respeto y análisis de opiniones divergentes y el impulso del trabajo en equipo.

En los debates se valora la calidad de la argumentación y la contraargumentación, el lenguaje verbal y no verbal, las interpelaciones y la actitud hacia el equipo contrario.

