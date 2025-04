Ganaderos de toro bravo impulsan crear una plataforma como la salmantina

Una convocatoria, a través de mensajes de Whatsapp, empezó a circular por teléfonos móviles a principios de esta semana. Cita en Badajoz, en las instalaciones ... de Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), próximo viernes (por ayer), a las 13 horas. Motivo: reunión sobre saneamientos ganadores en la provincia de Badajoz. El impulsor de la cita era la Asociación de Ganaderos de Lidia Extremeños (Agrex).

A la convocatoria ayer en Ifeba, celebrada en el salón de actos de la institución ferial pacense, acudieron alrededor de unas doscientas personas.

«Se trata de unirse para intentar cambiar una situación en la que los ganaderos parecemos los culpables», explicó ayer su presidente, Miguel Moreno Zapata. Lo que pretende Agrex es buscar el máximo apoyo posible para constituir una plataforma amplia que no solo abarque a los ganaderos de toros bravo sino a todo el sector del vacuno en general. Para ello se invitó a representantes de la plataforma Ganaderos Unidos, de Salamanca, donde no solo están ganaderos sino todas las organizaciones agrarias profesionales asentadas en la provincia charra y veterinarios.

Según Agrex, «los ganaderos extremeños llevamos sufriendo más de treinta y ocho años de campañas de saneamiento que no nos han conducido a ninguna parte. Tenemos que reflexionar y entre todos adoptar una postura conjunta para plantearla ante las distintas administraciones», se reflejaba en los mensajes enviados. «Hay que coordinar desde Extremadura las medidas necesarias para poner fin de una vez por todas a los abusos que desde la impunidad se somete, saneamiento tras saneamiento, a nuestras ganaderías», se remataba vía Whatsapp.

Moreno Zapata, en declaraciones a HOY, remarca que los ganaderos «estamos soportando un perjuicio económico constante cada vez que te sale un positivo en la explotación y se cierra esa explotación».

Durante dos o tres meses, hasta que no se realiza otro saneamiento y resulta negativo solo pueden salir, con destino a cebadero, los becerros.

El presidente del colectivo extremeño de ganaderos de reses de lidia señala que no rechazan que haya que hacer saneamientos «pero han pasado 38 años desde que se pusieron en marcha y hay cosas que hay que intentar cambiarlas».

Apunta Moreno, por ejemplo a que se cierre una explotación hasta que no se haga un segundo saneamiento y no haya más positivos. O que solo puedan salir becerros pero para un cebadero «'sucio' por el que te van a pagar la mitad de precio. No puedo venderlo a un cebadero normal. Además tenemos un montón de trámites y papeles que hacer».

El ganadero estima que es fundamental «organizarse bien y con la mayor gente posible» para justificar esta nueva plataforma.