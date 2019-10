Los ganaderos retrasan la entrada del cerdo en montanera por falta de agua Cerdos ibéricos puros comen bellota en una finca del parque natural de Cornalvo, cerca de Mérida. :: hoy El sector valora la gran cantidad de bellota en esta campaña y considera que aún tiene margen para que haya una buena otoñada CELESTINO J. VINAGRE Miércoles, 16 octubre 2019, 08:18

«Es preocupante que no haya llovido casi nada pero peor sería que estuviéramos así a mitad de noviembre y que no hubiera bellota. Estamos a mitad de octubre, lo del agua se puede solucionar y bellota hay mucha en las encinas, aunque no en los alcornoques». Elena Diéguez, secretaria técnica de Aeceriber, pone voz al doble mensaje que traslada el sector porcino extremeño ante el inicio de la montanera. En realidad, el no inicio de forma práctica porque aunque ya se pueden meter los cochinos para su engorde final a base de bellotas y pastos naturales, casi ningún ganadero lo ha hecho. Se impone la espera. El campo está seco y no hay charcas para aliviar a los cochinos.

«No se puede decir todavía que la enorme cantidad de bellotas que tenemos este año no sirve para nada. Todavía tenemos tiempo de que esto mejore.... pero debe llover pronto», resalta Diéguez, cuya asociación defiende los intereses de los productores del ibérico puro.

«Vamos a tener una campaña de bellota complicada. Muchos ganaderos no han podido meter sus guarros en las explotaciones porque no hay agua. No hay otoñada alguna», agrega Florencio Torres, ganadero e industrial, presidente de la empresa Jamón y Salud.

Según marca la norma de calidad del ibérico y el acuerdo suscrito entre la Junta de Extremadura y la andaluza para facilitar el desplazamiento de cochinos a explotaciones para aprovechamiento de la montanera «con suficientes garantías sanitarias», la entrada de los animales en las fincas debe hacerse entre el 1 de octubre y el 15 de diciembre como fecha más tardía.

Realizar pozos

Los cerdos deben estar comiendo bellota al menos durante 60 días antes de ser sacrificados entre el 15 de diciembre y el 31 de marzo. Esas son las condiciones para que posteriormente los productos derivados lleven la catalogación de bellota.

«Estamos justitos este año con la montanera. No por la cantidad de bellota sino por la cuestión de plazos porque muchos ganaderos van a meter sus cochinos en la dehesa más tarde de lo conveniente. Afortunadamente tengo agua en mi finca y por eso he podido meter ya a los 400 cochinos que en esta campaña tengo para bellota», relata Gregorio Moreno, ganadero pacense.

Cada vez es más frecuente que los ganaderos de porcino asuman la inversión de realizar pozos de sondeos en las fincas para contar con agua y no esperar a lo que dicte el cielo cada otoño. «La situación es la que es y el ganadero debe buscarse la vida», remata la secretaria técnica de Aeceriber.

Aventura Diéguez que si las lluvias aparecen en breve será una montanera extraordinaria. Mucho mejor que la del año pasado, en la que el número de cerdos sacrificados de bellota cayó en España un 9%.

Especialmente negativa fue la campaña pasada para los cochinos bajo la denominación de origen Dehesa de Extremadura. Solo se calificaron 18.880 frente a los 23.000 de la anterior campaña.

De la situación actual del ibérico y las previsiones a corto plazo se habló ayer en Zafra en la jornada organizada por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici). Se recordó que el sector del porcino ibérico mueve anualmente 400 millones y que, en Extremadura, supone el 35% de la renta ganadera y el 17% de la renta agraria total.

También se informó del desarrollo del programa Ítaca, que recoge información y transmite la trazabilidad de los productos desde el nacimiento del lechón hasta la aparición del producto en los puntos de venta, pasando por los mataderos a industrias. Gracias a Ítaca se han verificado 318.000 hembras ibéricas puras, 3.800 verracos ibéricos puros, 4.000 machos Duroc del prototipo racial y 2.000 Duroc inscritos en el Libro Genealógico.

«Poco a poco, con transparencia, información, trazabilidad y promoción el sector del ibérico va ganando mercado y la confianza del consumidor», aseveró Antonio Prieto, presidente de Asici.