La FP gana terreno a Bachillerato y la Universidad en Extremadura

«Quería estudiar algo que realmente me sirviera y tener una titulación cuanto antes para entrar en el mundo laboral». Lo cuenta Fátima Molero Torrecilla, ... una joven de 15 años que cursa, en el instituto Al-Qázeres de la capital cacereña, el ciclo de Grado Medio de Formación Profesional de Atención a Personas en Situación de Dependencia. Toca clase teórica, pero antes ha estado en una práctica aprendiendo a mover de la cama a una persona mayor.

Ella estudió hasta 4º de ESO incluido en el colegio Las Carmelitas de Cáceres. Luego llegó el momento de elegir Bachillerato o FP y lo tuvo claro, al igual que su compañera de clase Aitana Peinado, una veinteañera que enseguida responde: «¡No, no, no. Bachillerato no! Esto le veo más fácil y con más salidas profesionales». En su caso, antes hizo hasta 2º de ESO y luego la FP Básica de Administración, según detalla poco antes de entrar en clase.

Mientras tanto, en el patio, otros chicos que no pasan de los 20 años se inician en técnicas de barranquismo. Diego Miragañ, que cursa el ciclo de Guía en el Medio Natural, es uno de ellos. «Tengo hasta 4º de ESO. Me encanta el deporte y tenía muy claro lo que quería. Luego haré un ciclo superior y la carrera de Magisterio por Educación Física. Creo que así voy a llegar más preparado que con Bachillerato», dice este joven de 17 años de Azuaga que ahora vive en Cáceres. Se muestra contento por haber conseguido plaza.

No es fácil, pues la FP está cada vez más demandada y en algunos de esos ciclos la lista de espera supera el centenar de personas. Es un claro ejemplo de la tendencia creciente que experimenta en los últimos años esta vía. Tanto es así que amenaza con desterrar al Bachillerato y la Universidad.

Cuando los estudiantes terminan 4º de ESO tienen dos opciones si quieren continuar con su formación: seguir el camino del Bachillerato para luego acceder en la mayoría de los casos a la Universidad u optar por un ciclo de Grado Medio. Esta última posibilidad estaba antes reservada, según la creencia popular, para aquellos que no valían para estudiar, algo que ha empezado a cambiar.

Ahora cuatro de cada diez alumnos elige un Grado Medio. Solo en este curso 2023-2024 se han matriculado 9.644 jóvenes (8.652 en modalidad presencial y 992 a distancia), según la Consejería de Educación. Es un número que se acerca a los 14.307 que están haciendo Bachillerato.

De hecho, desde 2018 la FP acumula cada vez más matriculaciones frente a la caída de Bachillerato. Hace un lustro el número total de estudiantes de FP era de 18.433 (incluida FP Básica, Grado Medio y Superior) y ha aumentado un 23% hasta 2023, al situarse en 22.694, según los datos recogidos por el Ministerio y la Consejería de Educación.

Los alumnos de los cursos de Bachillerato, por su parte, se situaban en 15.909 en 2018 y han descendido hasta los 14.307 en 2023, lo que supone un 10% menos.

Lo sabe bien Matilde Moreno, jefa de estudios del instituto Al-Qázeres y profesora de Formación Profesional. Cuando empezó a dar clases en septiembre de 1996 en ese centro solamente había un ciclo de FP superior. Hoy hay cuatro y se han implantado dos de Grado Medio. Además, cuentan con FP de Enseñanzas de Régimen Especial de fútbol. «Hemos pasado de tener 30 alumnos hace 25 años a casi mil con horario vespertino, matinal y modalidades presencial, semipresencial y online. La FP ha aumentado una barbaridad», afirma.

Los alumnos

Moreno alude a que la FP la cursa un perfil muy variado de alumnos. Desde jóvenes con 2º de ESO recién terminado a graduados universitarios. «En muchos casos vienen motivados por las expectativas laborales», indica Matilde.

También hace referencia a que en Grado Medio se encuentran con una diversidad de alumnos que en muchos casos es complicado atender. «Es necesario que la formación se combine con una buena orientación que destaque las potencialidades de los estudiantes», añade Moreno, que cree que se ha avanzado en la percepción social que existe en torno a la FP, pero queda mucho por hacer. «La idea de que es una enseñanza de segunda no está totalmente olvidada. Todavía no se considera una opción estupenda que sea similar al Bachillerato», apunta desde su despacho en el instituto Al-Qázeres.

Este es uno de los 141 centros educativos públicos que imparten FP en la región extremeña. De ellos, hay 96 que ofrecen la modalidad dual, es decir, que permiten al estudiante recibir una formación en el centro educativo y al mismo tiempo poner en práctica lo aprendido en una empresa.

Precisamente, en los últimos años la firma de convenios de la Junta de Extremadura con empresas para potenciar este tipo de estudios ha crecido considerablemente. Solo en el curso pasado ya se impartieron 67 ciclos formativos más de FP dual que en el año anterior y superan los 130.

Lo que también registra un gran interés son los ciclos superiores. Es más, según coinciden los profesores de FP, en sus clases hay alumnos que tras pasar por la Universidad deciden matricularse en FP, algo que se ha empezado a dar en los últimos años con el objetivo de encontrar una especialización más práctica que la recibida durante la carrera universitaria y más adaptada al mercado laboral. En la mayoría de los casos no encuentran trabajo y optan por esta formación para intentar salir del desempleo.

Ofertas de empleo

En ese sentido, los últimos datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el de Universidades, publicados recientemente, indican que se logra antes un empleo cursando FP que estudios universitarios.

Tomando como referencia los alumnos que acabaron estudios de FP en el curso 2016-2017, a los doce meses estaban afiliados a la Seguridad Social el 49%, una tasa que baja al 46% entre los universitarios (en este caso, se refiere a los que se titularon en el curso 2015-2016).

El porcentaje es aún mayor cuando estudian un ciclo superior de Formación Profesional dual en Extremadura. En ese caso 64 de cada cien jóvenes tienen trabajo al año de haber terminado sus estudios.

Y eso ya se está notando en las aulas. Los alumnos matriculados en ciclos de Grado Superior para este curso son 10.534. Ellos pertenecen tanto a primero como a segundo y, si se tiene en cuenta que cada año acceden a la Universidad de Extremadura 5.200 estudiantes de nuevo ingreso, el computo de los dos cursos iniciales de estudios universitarios sitúa las matriculaciones en FP y en el sistema universitario en casi el mismo número de alumnos.

De hecho, mientras la evolución de la FP de Grado Superior no para de crecer, los matriculados en grados en la UEx disminuyen. Han pasado de los 18.069 en el año 2018 a los 16.954 de 2022, por lo que el descenso es del 6%.

En los últimos años solo se ha registrado un leve incremento de alumnos de nuevo ingreso en la UEx en 2021 y se debió a la pandemia. Los jóvenes extremeños, que por regla general suelen mudarse a ciudades como Sevilla, Salamanca o Madrid para estudiar, no lo hicieron en algunos casos por las restricciones de movilidad impuestas por la covid.

En la FP sucedió lo contrario. Disminuyeron un poco los estudiantes matriculados porque muchos de los alumnos que suelen cursar este tipo de estudios viven en poblaciones rurales y no se movieron hasta las principales ciudades de la región, donde se imparten la mayoría de estos ciclos.

Los más demandados

Para el próximo curso, tal y como ya ha anunciado la Consejería de Educación, se esperan cambios en la FP. Según indica el Gobierno extremeño, «está trabajando, en colaboración con las delegaciones provinciales para identificar a todos aquellos ciclos que en algunos centros no han llegado a cierto umbral de demanda por parte del alumnado».

Eso apunta hacia una posible supresión o adaptación de algunos ciclos para adecuarse más a lo que demanda el mercado laboral. Sin embargo, a preguntas de este diario, la Junta no ha especificado por el momento en qué consistirán los cambios.

Lo que sí se prevé es un aumento de plazas. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó a principios de este mes 4,1 millones de euros para crear 2.200 vacantes de FP en Extremadura antes de finales de 2024.

Eso aliviaría las listas de espera que acumulan algunos ciclos formativos. En este curso los que más demanda han registrado, según la Consejería de Educación, son Peluquería y Estética, Electricidad y Electrónica, Mantenimiento de Vehículos, Cocina y Restauración, Informática y Comunicaciones en Grado Básico; Cuidados Auxiliares de Enfermería, Farmacia y Parafarmacia, Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, Sistemas Microinformáticos y Redes en Grado Medio, y Laboratorio Clínico y Biomédico, Educación Infantil, Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en Grado Superior.