Los gallegos y la política

Cuando el general gallego Francisco Franco se sublevó en Marruecos, el presidente del Consejo de Ministros de la República de España era otro gallego: Santiago ... Casares Quiroga. Mes y medio después de sublevarse, el general Franco llegó a Cáceres, se instaló en el palacio de los Golfines y a su alrededor trabajó una 'corte' de militares gallegos: su hermano, su primo y el general Millán Astray.

Gallegos en la política. En los últimos años del franquismo y en los primeros de la democracia, Pío Cabanillas era el prototipo de político galaico con aquella frase famosa: «Hemos ganado, pero aún no sabemos quiénes». Cerca de Pío, siempre ganador, estaba Manuel Fraga, que cobijó en su seno y apadrinó a Mariano Rajoy. Fraga no fue capaz de triunfar con su Alianza Popular en Madrid, pero sí arrasó en Galicia con el PP.

Precisamente durante la última legislatura de don Manuel, el ministro de Sanidad de Aznar, otro gallego llamado Romay Beccaría, apadrinó a un joven delfín 'popular', Alberto Núñez Feijóo, al que se llevó a Madrid como presidente del Insalud y director de Correos y Telégrafos.

Romay era un artista de la política: sibilino, listo, incansable... Alguna vez he contado sus agotadoras jornadas mitineras, en las que se recorría siete pueblos de A Coruña dando siete charlas en siete bares. Llegaba en coche oficial precedido de un par de automóviles de la Guardia Civil, resumía el programa del partido en cinco minutos, acababa con el siguiente chascarrillo: «El domingo, id a votar, no vaya a ser que por quedaros cuidando las vacas, luego ganen los socialistas y os las quiten». Y se marchaba no sin antes invitar a la concurrencia a una merienda a base de pulpo, empanada y jamón asado. Romay vio algo en Feijóo y acertó.

En el lado izquierdo de la política, tenemos a Abel Caballero, el ministro más soso que ha tenido Felipe González y el alcalde más popular que ha tenido el PSOE. Y acabamos con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no parece gallega por su empuje casi imprudente y claridad, pero que lo es en grado sumo negociando. No he conocido a nadie más pesado, convincente, machacón, paciente y capaz negociando que varios gallegos con los que tuve que lidiar durante años y acabaron convenciéndome hasta que aprendí de ellos y empecé a convencerlos yo por agotamiento.

¿Qué tienen, en fin, los gallegos para que se les dé tan bien la política? Tras 20 años en Galicia, he llegado a la conclusión de que sus virtudes son la prudencia y la capacidad para generar incertidumbre, los silencios y la capacidad para hablar sin decir nada, diciéndolo todo y la paciencia y la astucia para actuar en el momento justo, sin que los veas venir. Son buenos para las jugadas a largo plazo y menos hábiles para lo inmediato. Es decir, buenos jugadores de ajedrez, malos jugadores de damas. Un gallego, en fin, nunca avisa, sino que espera y actúa.

Vean el caso de Franco, de quien Sanjurjo decía que era muy cuquito e iba a lo suyito. Esperó hasta el último instante para sumarse al Alzamiento, no pugnó por ser caudillo hasta que lo tuvo muy claro y se mantuvo en el poder hasta su muerte con la máxima cínica de no meterse en política. Rajoy gobernó sin hacer mucha política, quieto, que es la mejor manera de que no te pase nada. Y Feijóo ha sabido esperar hasta que ha llegado su momento. Sé que todo esto son tópicos, que las virtudes o defectos regionales son pamplinas... Pero si les toca negociar con un gallego, les recomiendo que tengan en cuenta todo lo anterior por si acaso. El que avisa no es traidor... ni político gallego.