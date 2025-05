Gallardo sobre la camiseta de 'El niño de la katana': «Es una reunión privada y no está avalada por mí»

El secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se desmarca de la polémica en torno al encuentro en el que militantes socialistas han ... celebrado su victoria en las primarias con una camiseta en la que aparece un personaje de cómic con la frase 'El niño de la katana'. Se trata de un mote que utilizó en 2009 el histórico dirigente del partido en Villanueva de la Serena y exalcalde de esa localidad, Francisco García Ramos, para criticar que el político al que él mismo había apoyado para que se hiciese con la alcaldía de ese municipio hubiese perdido el respeto a los antiguos líderes de esa formación en Villanueva.

A preguntas de HOY en la mañana de este lunes, Gallardo asegura que «es una reunión privada y no está avalada por mí ni tenía conocimiento de esa reunión, entre otras cosas, porque no tengo por qué saberlo».

Le ha querido quitar hierro al asunto y ha dicho que en las reuniones privadas de compañeros no interviene. «Me parece que eso no es noticia, sinceramente. Yo soy el secretario general de los socialistas extremeños, del conjunto de los socialistas extremeños y eso de la camiseta fue una anécdota que surgió en primarias, que fue una anécdota, igual que también se ha trasladado en otras ocasiones lo de 'Perro Sánchez'. Yo creo que no deja de ser una anécdota», ha insistido Gallardo.

Sin embargo, la camiseta en la que aparece un personaje empuñando una Katana se convirtió el pasado sábado en motivo de conversación en el encuentro que mantuvieron sesenta militantes socialistas en Trujillo.

Para entender el origen de ese apelativo con el que en ocasiones se califica a Gallardo hay que remontarse a un episodio vivido en esa localidad: el traslado del servicio de urgencias de Villanueva de la Serena desde un centro de salud, el de la plaza de Salamanca, a otro, el del barrio del Pilar.

Esa decisión provocó el rechazo vecinal y el entonces alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, apuntó a Mercedes Amado, una concejala de la órbita de García Ramos, como instigadora de la protesta vecinal.

Amado había sido una pieza importante para García Ramos y se convirtió en concejala de Hacienda y Urbanismo cuando Gallardo tomó el poder en 2003. Por eso a García Ramos le molestó que la criticara, y se refirió a Gallardo como «el niño de la katana», un apodo que se había popularizado una década antes en los medios de comunicación para referirse a un joven que, con solo 16 años, había matado a sus padres y a su hermana usando una katana. En el caso de Villanueva, transmitía la idea de que Miguel Ángel Gallardo había 'ajusticiado' políticamente a su padre y a su madre.

Eso ocurrió en 2009 y desde entonces el apelativo de 'niño de la katana' es utilizado en ocasiones cuando se habla de Miguel Ángel Gallardo.

Ahora, militantes que no le dieron su apoyo en las primarias del PSOE en Extremadura a Gallardo han expresado su malestar tras interpretar como una mofa que personas que le apoyan hayan realizado esa camiseta justo la semana en la que dirigente socialista ha realizado cambios importantes en el organigrama de la Diputación de Badajoz y en el grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Extremadura.