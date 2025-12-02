Gallardo promete 40 millones para relanzar el mundo rural

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a dotar el Fondo de Cooperación Municipal con más ... de 40 millones de euros anuales para equilibrar el mundo rural y el urbano, y promover oportunidades en los pueblos.

En declaraciones a los medios con motivo de una visita este lunes en Villanueva de la Vera (Cáceres) al Centro de Innovación La Vera Campo Arañuelo Innovation Hub, ha apuntado también su intención de «impulsar un nuevo tiempo» en el que se vuelva a tener una «mirada» hacia el mundo rural, el talento joven en los pueblos y la promoción de oportunidades.

Así, ha remarcado su «compromiso claro» con el municipalismo y con las políticas que tienen que ver con la innovación, la tecnología y la sostenibilidad, para lograr el «equilibrio» entre el mundo rural y el urbano en la comunidad.

Según GAllardo, los dos años y medio de gobierno de Guardiola en Extremadura han supuesto «un azote permanente para el mundo rural».