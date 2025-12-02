HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
21-D | Elecciones en Extremadura

Gallardo promete 40 millones para relanzar el mundo rural

R.H.

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a dotar el Fondo de Cooperación Municipal con más ... de 40 millones de euros anuales para equilibrar el mundo rural y el urbano, y promover oportunidades en los pueblos.

