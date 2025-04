Gallardo pide no tocar la ley de memoria y revisar «privilegios fiscales» para apoyar las cuentas

El recién reelegido secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, afirmó que están «encantados» de contribuir desde la oposición, como partido «responsable», a que la región tenga «estabilidad» a través de la aprobación de unos nuevos presupuestos, pero para ello advirtió a María Guardiola que tendría que hacer «muchas concesiones».

Entre ellas, calificó como algo «importantísimo» medidas como «no tocar leyes que representan la memoria democrática», junto con «revisar los privilegios fiscales» que se han planteado en contra de «las economías de las clases medias y trabajadoras».

Asimismo, se refirió a derechos «imprescindibles» para los socialistas, como la sanidad, que lamentó que está «hecha unos zorros» y que en poco más de un año los populares «han sido capaces de desmantelar gran parte» del sistema público en la región, mientras que la educación «está empezando a aproximarse más a lo privado que a lo público». «Nosotros no vamos a defender nunca, ni vamos a apoyar nunca aquello que desmantela lo público en favor de lo privado», advirtió Gallardo. «Siempre estamos abiertos a ayudar a Extremadura», recalcó, «siempre será bienvenido el poder echarle una mano a esta tierra si es necesario», desde la convicción de que a él «lo que le pase al Partido Popular y a Guardiola» le importa «poco».

No obstante, apostilló que Guardiola «nos tiene acostumbrados a que lo que dice hoy no lo sostiene mañana», y «lejos de aproximar posturas, lo que hace el gobierno del PP es poner una vela a Dios y otra al diablo, de tal forma que aleja posturas». No obstante, remarcó que es «una persona de consensos, de diálogo» y «pragmática» que «piensa» en Extremadura.

Por tanto, «siempre van a tener la seguridad de que, con el PSOE para hablar, siempre van a tener un espacio de entendimiento», pues Extremadura «necesita fundamentalmente políticas que le den estabilidad».