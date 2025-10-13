Gallardo: «La memoria no se deroga, se defiende» El líder regional del PSOE visita la mina de La Paloma e insiste en su oposición a la Ley de la Concordia aprobada esta semana

«Los hallazgos en la mina La Paloma devuelven algo de paz a familias que durante casi 90 años solo tuvieron silencio, ausencia y miedo. La memoria no se deroga ni se borra ni se esconde bajo tierra, se defiende». Son declaraciones del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que ha visitado este lunes la mina de Zarza de la Mayor, donde han aparecido los primeros restos humanos de víctimas de la represión franquista.

El líder socialista ha lamentado lo tardío de este hallazgo ya que muchos familiares ya no están para rendir homenaje a los suyos y por ello, ha señalado que «más que nunca hay que luchar contra las leyes que pretenden sembrar discordia, olvido y silencio», en referencia a la aprobación de la Ley de la Concordia, que sustituirá a la Ley de memoria histórica y democrática del año 2019.

Hay que recordar que esta semana, la Asamblea de Extremadura ha dado luz verde a la norma con los votos del Partido Popular y de Vox, mientras que el PSOE y Unidas por Extremadura se mostraron en contra. De hecho, los socialistas han solicitado al Gobierno de España que presente un recurso de inconstitucionalidad para evitar que entre en vigor. «Intenta enterrar la memoria democráctica y pervierte las libertades. La memoria democrática es una cuestión de dignidad y de justicia. No puede ser mala para nadie, independientemente del color político o la ideología», ha insistido Gallardo, según recoge una nota enviada por el PSOE.

Presupuestos

Gallardo también ha hablado sobre la negociación de los presupuestos de la Junta de Extremadura. En este punto, ha reprochado a Guardiola la modificación del estado de ingresos «para regalar 45 millones de euros a las eléctricas mientras se niega a equiparar las nóminas del profesorado».

El secretario regional de los socialistas ha advertido que el PSOE «no permitirá que se premie a las grandes compañías mientras se recortan derechos a los trabajadores y a quienes sostienen la educación y la sanidad pública». Asimismo, ha subrayado que su partido ha presentado un conjunto de propuestas orientadas a mejorar los servicios públicos esenciales y una mayor justicia fiscal. «Guardiola tiene que elegir: o se gira hacia la ultraderecha o hacia las políticas de los derechos. El Partido Socialista siempre estará del lado de la justicia social y de Extremadura», ha concluido.