Gallardo ve «insuficiente» el decreto de medidas fiscales

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tachó ayer el decreto de medidas urgentes de la Junta de Extremadura como «claramente insuficiente y propio de una ocurrencia», como fue –dijo– la retirada de los Presupuestos Generales de la comunidad (PGEx) para ... este año y «24 horas después presentar un decreto» del que durante cinco días se ha desconocido su contenido.

Al mismo tiempo y sobre el citado decreto expuso que «todavía al día de hoy» empiezan a descubrir que «tendrá el mismo resultado que los presupuestos».

No tuvieron «ningún tipo de explicación» de la retirada de los presupuestos de la Junta, que Guardiola decidió no presentar el mismo día que el PP «dijo no a los derechos de los pensionistas». Y es que, «lejos de defender los intereses de Extremadura, defendió los intereses del Partido Popular, sacrificando a Extremadura en favor de Feijóo».

Por su parte, El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, pidió al socialista Miguel Ángel Gallardo que «reflexione» por el bien de los ciudadanos y su partido apoye el decreto de medidas fiscales en materia de vivienda impulsado por la Junta, por recoger «íntegramente» las medidas que el PSOE ya planteó durante la negociación de los Presupuestos para 2025.

Así, señaló que Gallardo debe elegir entre repetir la «pinza PSOE-Vox» que ya llevó a tumbar el primer decreto sobre medidas fiscales en vivienda recientemente o permitir que los extremeños se beneficien de unas políticas como las del Gobierno de María Guardiola que están «estimulando» el sector.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, invitó a la presidenta de la Junta a «hacer las maletas» si no logra sacar adelante el decreto de medidas fiscales de vivienda anunciado tras retirar el proyecto de PGEx.

De Miguel asegura que la presidenta «actúa como si tuviese mayoría absoluta, cuando está en total minoría y, ni siquiera fue la opción más votada», y a pesar de ello el gobierno del PP «no sabe negociar ni consensuar».