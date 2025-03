Gallardo y Garlito se lanzan a por votos

Ana B. Hernández Domingo, 18 de febrero 2024, 07:46 Comenta Compartir

La carrera por suceder a Guillermo Fernández Vara al frente de la Secretaría General del PSOE de Extremadura entra en su recta final y decisiva. Aunque Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito, los dos aspirantes a ocupar su puesto, hace tiempo que iniciaron la búsqueda de apoyos en el partido, este fin de semana la han acelerado de manera notable tras ser proclamados, ahora ya sí de manera oficial, candidatos a las primarias.

Una búsqueda en la que ambos están dispuestos a echar el resto hasta el próximo día 1 de marzo. Quince días de plena campaña electoral, aunque en el partido la llamen campaña informativa, cuyo resultado final, el que se conocerá el 2 de marzo, marcará a buen seguro su futuro y el del PSOE extremeño.

Hasta el momento ambos han dejado claro que hay partido. Los dos rebasaron con creces el 10% de avales máximo que la federación socialista permite presentar para pasar de ser precandidato a candidato. Una criba que no logró superar el hasta entonces tercer precandidato, el exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, obligado por eso a apearse del proceso.

Pero tanto el alcalde de Villanueva de la Serena como la vicepresidenta primera de la Asamblea tienen claro que los avales no son votos y que ahora necesitarán bastantes más que un 10% para lograr su objetivo final, que es liderar a los socialistas extremeños, ser su tercer secretario general tras Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara.

En la carretera

Son conscientes también de que la tarea no es fácil y que cada voto cuenta en unas primarias a priori reñidas y de resultado incierto. Por eso ambos están volcados en la campaña electoral. Los dos han llenado sus agendas de actos en las casas del pueblo, de encuentros presenciales también en casas de cultura o cafeterías con militantes repartidos por todo el territorio regional que completan, además, con una frenética actividad en sus redes sociales. En el convencimiento de que hay una parte de la militancia que es digital, las pusieron en marcha ya con sus precandidaturas con los hashtag #EnEquipo (Gallardo) y #AhoraLara (Garlito).

«El objetivo es llegar a todos, a los 9.670 militantes que podrán votar; a jóvenes, mayores, mujeres y hombres», indica Miguel Ángel Gallardo. «Cuando acabe la campaña habré visitado 200 pueblos en la región, todas y cada una de las comarcas extremeñas». Sumando kilómetros a una carrera por la Secretaría General que en realidad comenzó el 29 de noviembre de 2023, cuando anunció que concurriría a las primarias. Lo hizo en un acto en Villanueva de la Serena, la localidad en la que lleva siendo alcalde 20 años con mayoría absoluta y donde finalizará la campaña. «Porque soy lo que soy por los villanovenses».

Pero hasta entonces está dispuesto a seguir visitando cada día cinco o seis localidades en jornadas maratonianas que le llevan, por ejemplo, a comenzar la mañana en Losar de la Vera y terminarla en Casas de Don Pedro tras pasar por Villanueva de la Vera, Esparragosa, Puebla de Alcocer o Talarrubias. «Más de 400 kilómetros en un día», concreta Miguel Ángel Gallardo.

«Garrovillas de Alconétar, Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz, Navas del Madroño y Malpartida en un día, desde las dos de la tarde hasta más allá de las diez de la noche», detalla por su parte Lara Garlito, que vive jornadas similares a las de su rival desde que inició las primeras conversaciones con diversas agrupaciones antes de decidirse a dar la batalla por el liderazgo de los socialistas extremeños.

Similitudes y diferencias

«Quiero llegar a todos, a la mayoría en el transcurso de esta campaña, y continuaré recorriendo muchos kilómetros, porque quiero escuchar y recoger sensibilidades y porque estoy convencida de que con la gente hay que estar».

Aunque volcada especialmente en jóvenes y mujeres, «son una prioridad para mí», Garlito defiende como Gallardo que el PSOE siga siendo un partido intergeneracional en el que todos tengan cabida sin guerras provinciales ni de género ni de edad. «Yo soy un hombre feminista y la agrupación de Juventudes Socialistas de Villanueva es la más grande de la región», aclara el presidente de la Diputación de Badajoz. «Quiero llegar a todos los militantes», insiste.

El objetivo de los dos aspirantes, que aseguran que sienten el respaldo y la ilusión de la militancia, es también lograr un PSOE más fuerte, más unido, más de su tiempo y más renovado sin olvidar el legado de sus predecesores, que también ambos asumen como propio.

Pero cómo conseguir ese partido marca la diferencia entre Gallardo y Garlito. El modelo de uno y otra parece que tienen poco que ver y ambos se afanan por demostrar esa diferencia en sus encuentros con la militancia, porque entienden que es la que podría marcar que el 2 de marzo, cuando se abran las sedes electorales, los votos se decanten hacia uno u otro lado.

«Defiendo un modelo coral y horizontal en el que todos brillen, en el que todos y todas tomemos parte de las decisiones del partido», propone la vicepresidenta primera de la Asamblea.

«Yo quiero un modelo de partido que parta desde abajo con los militantes y que no sea ni coral ni horizontal, porque es algo que queda bien, pero es un mensaje hueco; yo quiero una organización con un líder, porque la responsabilidad no puede ser coral», sostiene Gallardo.

«En la futura dirección regional estarán todos, los que ganen y los que pierdan», promete Garlito. «Yo no voy a estar en ninguna dirección regional si no gano las primarias, yo no voy a ser partícipe de ninguna cuota», zanja Gallardo.

