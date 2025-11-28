Gallardo dice que acabará con «las política de las chinchetas azules» del PP

Redacción BADAJOZ. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a impulsar el municipalismo dando pie a un «nuevo tiempo» sustentado en la cooperación «con todos los ayuntamientos», no solamente con los de signo político idéntico al del gobierno. «Tenemos como prioridad acabar con las políticas de las chinchetas azules, volver a recuperar el consenso y sobre todo el equilibrio en las infraestructuras públicas para que se pueda aportar al que más necesita y no al que más se parece al color político del que gobierna», ha señalado Gallardo antes de participar en al tarde de ayer en la reunión del Consejo Municipal del PSOE de Extremadura.

Asimismo, en su intervención ha planteado la puesta en marcha de un fondo para la innovación tecnológica de 40 millones de euros al año para los municipios, y ha defendido que el PSOE es «el partido más municipalista, es el partido que más se parece a Extremadura», pues 211 ayuntamientos son gobernados por los socialistas, así como las dos diputaciones y la Federación de Municipios también son presididas por esta formación.

«Nuestras prioridades son las políticas municipales, porque son aquellas que realmente afectan al bienestar de los ciudadanos. Son la política con rostro humano», ha argumentado Gallardo.

En cambio, a su juicio, «Guardiola traslada la competencia, traslada el dinero y luego ponía unas condiciones absolutamente imposibles de cumplir de tal forma que se acababa devolviendo el dinero o por parte del ayuntamiento rechazando la ayuda», ha señalado Gallardo, quien ha puesto como ejemplo el programa de respiro familiar.