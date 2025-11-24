Gallardo denuncia que Guardiola «ha paralizado» los proyectos industriales en marcha

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha denunciado este lunes en Navalmoral de la Mata que el Gobierno regional ... de la popular María Guardiola «ha paralizado el desarrollo industrial de Campo Arañuelo y de toda Extremadura», provocando, según ha subrayado, «dos años y medio perdidos para la región en una materia como la industrialización en la que no podemos permitirnos perder ni un solo minuto más».

Gallardo ha visitado Expacio Navalmoral, «un polígono industrial que nació del análisis, la visión y, sobre todo, del trabajo de un gobierno socialista que entendió que la industrialización debía ser el motor de desarrollo de Extremadura». Acompañado del ministro de Industria del Gobierno central, Jordi Hereu, el líder de la candidatura del PSOE a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre ha visitado la empresa extremeña Ondupack, «un ejemplo del ADN emprendedor de nuestra tierra, fruto del impulso del Grupo Cristian Lay y símbolo de lo que representa la industria para el futuro de la región».

«Expacio Navalmoral se ha convertido en uno de los polígonos industriales más atractivos de España por su localización estratégica, su capacidad logística y por albergar empresas que generan empleo estable y con buenos salarios», ha señalado. «Este es el verdadero futuro de Campo Arañuelo y de Extremadura».

Gallardo ha recordado que tanto los gobiernos socialistas de Juan Carlos Rodríguez Ibarra como de Guillermo Fernández Vara trabajaron para atraer proyectos industriales a la región, entre ellos la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, que «hoy debería estar llena de obreros y trabajadores construyendo una instalación clave para el desarrollo del norte de Extremadura».

El candidato socialista ha asegurado que el proyecto cuenta con todas las autorizaciones, financiación europea asegurada y el respaldo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, ha lamentado que «Guardiola haya preferido el enfrentamiento con el Gobierno de España antes que defender el progreso industrial de Extremadura». A su juicio, esta actitud «ha paralizado no sólo la gigafactoría, sino también el barrio que debía construirse a pocos kilómetros para dar servicio a los trabajadores y trabajadoras que generaría este proyecto».

Ante esto, ha anunciado que en caso de llegar a la Presidencia de la Junta pondrá en marcha «un plan de choque para recuperar todos y cada uno de los proyectos industriales que este Gobierno ha detenido, proyectos que ya tenían las autorizaciones y licencias necesarias y, lo más importante, la financiación lista para comenzar».