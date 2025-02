Gallardo critica que «no haya noticia» sobre las cuentas autonómicas

Redacción ESPARRAGOSA DE LARES. Martes, 12 de noviembre 2024, 07:18 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, criticó ayer que «no hay noticia» sobre las cuentas regionales de 2025, al tiempo que lamentó que el gasto en inversiones haya caído un 26% en 2024 con respecto al año anterior contando con el presupuesto «más alto» de la historia de la región.

«La noticia es que no hay noticia. Este gobierno ha decidido no actuar. Solo busca excusas cada día, precisamente, para no hacer nada. Y, mientras que el gobierno no actúa, empieza a aflorar la no política. Es decir, cuando no se ejerce la actividad política al final empiezan a surgir los malos datos», aseguró Gallardo a preguntas de los medios.

Por su parte, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, reclamó a los grupos de la Asamblea que apoyen los Presupuestos de Extremadura para 2025 para seguir así con la «senda de crecimiento» de la región. El portavoz popular destacó el descenso del paro en un 9,7% el pasado octubre respecto a octubre de 2023, además de que seis de cada diez extremeños que salen de las listas del desempleo sean mujeres.

En cambio, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, lamentó que la Junta no haya presentado aún el borrador de los Presupuestos regionales porque Guardiola está «empeñada» en llegar a acuerdos con Vox, que «prefiere invertir el dinero en toros en lugar de bomberos».