Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo en el mitin del PSOE en Mérida. J. M. ROMERO

Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura

El líder de los socialistas extremeños le dice a Sánchez que el 22 de diciembre llamará a su puerta para volver a impulsar la gigafactoría de Navalmoral

Ana B. Hernández

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

«Quien no te gana en las urnas intenta destruirte en los juzgados», ha declarado esta tarde el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel ... Gallardo, en el mitin en Mérida junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El candidato del PSOE a la Junta ha defendido su honradez frente a la «la mentira que ha fabricado la derecha», su imputación en el caso Azagra, y ha apelado al legado de Guillermo Fernández Vara para recuperar la Junta de Extremadura.

