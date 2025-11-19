Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura

«Quien no te gana en las urnas intenta destruirte en los juzgados», ha declarado esta tarde el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel ... Gallardo, en el mitin en Mérida junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El candidato del PSOE a la Junta ha defendido su honradez frente a la «la mentira que ha fabricado la derecha», su imputación en el caso Azagra, y ha apelado al legado de Guillermo Fernández Vara para recuperar la Junta de Extremadura.

Gallardo ha reconocido que el conflicto judicial en el que está inmerso, y por el que se sentará en el banquillo de los acusados el próximo febrero, le ha causado daño. «Lo he pasado mal por mi familia, por mis hijos, también por David (el hermano del presidente del Gobierno)», ha afirmado. «El daño ha sido muy importante, es indigno lo que han hecho, pero no lograrán lo que pretendían, que es desviarnos», ha asegurado también.

Por eso, pese a ese daño, en un salón lleno en el Hotel Las Lomas de la capital extremeña, Gallardo ha defendido que merece la pena ser el candidato a la Junta «para devolver la dignidad a esta tierra». «Guardiola no quiere debatir conmigo, pero yo sí quiero, porque a diferencia de ella, nosotros tenemos un proyecto para Extremadura», ha defendido el candidato socialista, «y Guardiola nos ha dado la oportunidad para ello, para que no se consoliden sus políticas, las que deterioran los servicios públicos».

Gallardo se ha comprometido a mejorar la sanidad y la educación y también a seguir con el proyecto de industrialización que promovió Guillermo Fernández Vara. «El día 22 llamaré a tu puerta para volver a impulsar la gigafactoría de Navalmoral de la Mata», le ha dicho el candidato socialista al presidente del Gobierno.

Aplausos para Vara

Al igual que antes el alcalde de Mérida, Antonio Osuna, y la portavoz del grupo parlamentario, Piedad Álvarez, el líder de los socialistas extremeños ha reivindicado el legado de Guillermo Fernández Vara para animar a los militantes del PSOE a trabajar lo que resta hasta el 21 de diciembre. «Vara querría ver las urnas llenas de puños y rosas», les ha dicho. «Os pido para ello un esfuerzo durante los próximos 32 días».

El recuerdo del expresidente de la Junta, fallecido el pasado 5 de octubre, ha estado presente durante todo el acto de Mérida. También los muchos mensajes, a través de un vídeo que se ha proyectado, que a lo largo de sus años al frente del PSOE y la región transmitió en favor de la igualdad de oportunidades y la justicia social. Vara ha sido de nuevo hoy aplaudido por los militantes socialistas.

Antonio Rodríguez Osuna y Piedad Álvarez, que han precedido a Gallardo en sus intervenciones, han defendido la dignidad, integridad y honradez del candidato socialista y han pedido a los militantes que el 21 acudan a las urnas para volver a gobernar Extremadura. «Guardiola no tiene dignidad», ha declarado Osuna. «Tenemos una oportunidad para echar a la peor presidenta», ha ahondado Álvarez.