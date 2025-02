El mes de las galas

La gente se ha vuelto loca celebrando, premiando, beneficiando, presentando... Las galas, actos y cócteles se suceden uno detrás de otro. Es como si tuviéramos prisa por celebrarlo todo antes de que el coronavirus mute, se encabrite y nos encierre otra vez. Noviembre ha sido ... una locura. Había que celebrarlo todo antes de que llegaran la Navidad o regresara el bicho.

¿Cómo sobrevivir a un frenesí en el que se mezclan las prisas, el trabajo, los problemas, el miedo al futuro, la falta de suministros, las inauguraciones, las galas...? Hay que recurrir al Cholo Simeone cuando dice eso de partido a partido o a Pérez Reverte cuando dice aquello de que no hay que bailar hasta que no empiece la música. A esta filosofía de centrarse en el hoy, pasar del ayer y no preocuparse por el futuro se le llama modernamente 'mindfulness' y está tan de moda que hasta mi reloj me avisa varias veces al día de que debo parar, respirar profundamente y meditar durante un minuto pensando en lo que me rodea, en el instante, y olvidarme de lo que pasó y de lo que pasará.

Es bien cierto que si nos centramos en lo que hacemos en lugar de preocuparnos por lo que haremos, se vive mejor, se espanta la angustia y se atempera la ansiedad. ¿Por qué darle vueltas a la retahíla de galas, trabajos, empeños, citas y planes que vienen cuando lo importante es el entorno que te acoge, la gente con la que convives, la calle por la que paseas? Además, de pronto sucede cualquier imprevisto y te ves confinado, de baja, sin proyectos...

Todo esto del 'mindfulness', se enseña en cursos, se aprende en libros y, ya digo, hasta te avisa el reloj de que lo necesitas. Pero la verdad es que es tan antiguo como el mundo y ya se referían a él los santos porque se trata, en el fondo, de una práctica del espíritu, una suerte de religiosidad moderna que bebe de la religosidad de toda la vida. Los antiguos sabios y sacerdotes de Oriente ya tenían este principio de sabiduría: «Vive aquí y ahora». Y San Benito, hace mil quinientos años, hablaba de vivir el momento presente, un consejo que retomaba San Ignacio de Loyola cuando decía que hay que ser contemplativo en la actividad y centrarse en el momento presente, como nos enseñaban a los adolescentes en los ejercicios espirituales ignacianos tan de moda hace medio siglo y precedente de la meditación moderna.

No se agobien, no piensen en que tras la retahíla de ocupaciones de noviembre, viene el rosario de cenas de empresa, amigos y familiares de diciembre, céntrense en los encantos del hoy: respiren y sientan la belleza del pueblo o la ciudad, la tranquilidad del parque, el placer de estar vivos. Antes que el Cholo y Reverte, Blas Pascal, en el siglo XVII, escribía con suma sabiduría: «Examine cada cual sus pensamientos: los encontrará completamente ocupados en el pasado o en el futuro. Apenas si pensamos en el presente y si lo hacemos es sólo para disponer el futuro. El presente jamás es nuestro fin. De este modo, no vivimos nunca, sino que siempre estamos esperando vivir; y preparándonos para ser felices mañana, inevitablemente no lo somos nunca».

La maldita agenda... Nunca como ahora hemos vivido tan pendientes de la agenda, que ya no es agenda, sino el calendario de un teléfono. La agenda nos lleva a sacrificar el presente por el futuro y a sacrificar la felicidad de hoy por la hipotética felicidad de un mañana que, cuando llegue, se convertirá en otro presente en el que pensaremos en el siguiente futuro. En fin, angustioso. Así que vámonos de reunión, trabajo, cena de familia o colegas, empeño o cita y disfrutémoslo como si no hubiera un mañana.