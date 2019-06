«Los gais éramos invisibles y una rareza y hoy estamos en la sociedad» José María Núñez ayer, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. :: hoy José María Núñez | Expresidente de la Fundación Triángulo Deja la Fundación Triángulo después de 24 años y ahora quiere hacer una unidad LGTBI en la Universidad MIRIAM F. RUA BADAJOZ. Sábado, 29 junio 2019, 09:13

Para cambiar las cosas, solo hace falta imaginarlas y trabajar por ellas. Esta es la máxima que ha guiado a José María Núñez (Barcarrota, 1971) en su defensa del colectivo LGTBI. Abrió su armario de par en par para fundar la primera asociación extremeña que hablaba de gais y lesbianas y durante los últimos 24 años ha sido la cara visible y tenaz de un movimiento que se ha ido ensanchando para dar cabida a otras identidades de género y que ha logrado hacer de Extremadura una tierra donde se ama con libertad. Este profesor universitario de 47 años deja ahora la presidencia de la Fundación Triángulo, sin que eso signifique una renuncia al activismo al que ha dedicado la mitad de su vida.

-¿Por qué deja Triángulo?

-Hay razones personales, pero después de 24 años tocaba hacer relevo. El grupo ha crecido muchísimo y hay que permitir que la gente que ha ido llegando y que tiene mucho potencial pueda dar el salto a la primera línea. Para mí ha sido un auténtico honor coordinar el proyecto colectivo de Triángulo durante todo este tiempo, pero el esfuerzo ha sido enorme y en mi caso, además, siempre ha sido voluntario. Necesito un cambio de registro y desarrollar otras cosas, pero no me voy, estaré al lado.

«Fuimos la última región en crear un movimiento LGTBI y ahora somos referentes»

-Extremadura es hoy bandera de la tolerancia, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

-Cuando nacimos no se hablaba de homosexualidad ni de transexualidad, simplemente éramos invisibles. En aquel momento, mucha gente gay y lesbiana se iba de esta tierra a otras del país para poder amarse. Éramos la única comunidad autónoma que no teníamos una organización LGTBI e incluso estaba mal visto hablar de esto. Recuerdo que cuando echamos a andar, yo era becario de investigación en la universidad y un profesor planteó que a mí no se me podía contratar porque era maricón. En este contexto, nuestro norte siempre fue mejorar la vida de gais y lesbianas, pero también que Extremadura fuera una tierra donde se pudiera vivir libremente. Hoy estamos en primera línea en políticas públicas, realidad social y acción del movimiento LGTBI. Hemos sabido levantar un movimiento que hoy es parte del escenario social de Extremadura.

-Dice qué cuando empezó estaba mal visto hablar de homosexualidad, ¿qué le llevó a dar el paso?

-Hacía un programa de radio en mi pueblo y con motivo del Año Europeo contra la Intolerancia abordé distintas cuestiones como el racismo o la homofobia. Llamé al responsable de una organización LGTBI de Madrid y cuando terminó la entrevista, decidí que había que crear un movimiento así en Extremadura. Entonces tenía un grupo reducido de amigos y lo primero que hicimos fue publicar un anuncio por palabras en la revista El Trastero, invitando a personas gais y lesbianas a socializar. No estamos hablando de relaciones sexuales, sino de compartir tiempo juntos y poder expresarnos. Empezamos a tener reuniones semanales en la ladera de la margen izquierda del río y en bares del Casco Antiguo de Badajoz. En uno de ellos nació 'De par en par' en 1995, el germen de Triángulo. En este grupo había miedo porque nos enfrentábamos a una cantidad de estereotipos de lo que significaba entonces ser homosexual o transexual como la promiscuidad o el afeminamiento.

-Entonces usted salió del armario gritándolo a los cuatro vientos...

-Sí, esto coincidió con mi proceso personal de asunción de mi homosexualidad. En mi pueblo fue un impacto. Recuerdo que un compañero con el que había estudiado, fotocopió la primera entrevista que me hicieron y la repartió por las casas. Lo viví con mucha tensión, pese a que siempre he tenido un acompañamiento familiar absoluto. Sin embargo todo el miedo que tenía se transformó en una ola de apoyo social importantísima, que valoró sobre todo mi valentía. Eso me demostró que cuando das un paso firme y miras a las ojos a la gente, te ganas su respeto.

-De par en par duró poco, ¿por qué?

-La mayoría de la gente buscaba más la relación social y personal que cambiar las cosas, por eso nació Triángulo dos años después, en el 97, para que el espíritu inicial de 'De par en par' siguiera siendo nuestro motor, que era mejorar la vida de las personas gais, lesbianas, transexuales y bisexuales en la región y en el mundo desde Extremadura.

-En el balance de estos 24 años, ¿cuáles son los logros?

-Nuestro gran éxito ha sido tener un proyecto muy estable en el tiempo y muy persistente, donde pese a las resistencias hemos tirado siempre hacia delante. Para mí lo más importante es habernos ganado el respeto de la ciudadanía, la complicidad de muchísima gente y haber pasado de ser algo que se percibía como minoría y extraño a estar en la vida cotidiana de Extremadura. Ese cambio mental ha sido nuestro gran logro.

-Y más en concreto...

-Lo primero que logramos fue que nos permitieran donar sangre, antes nos vetaban por el tema del VIH. En los primeros años también conseguimos que los expediente de peligrosidad social dejaran de quererse destruir y comenzaran a quererse recuperar como memoria. La ley de parejas de hecho o la atención a los transexuales, siendo detrás de Andalucía, la segunda comunidad en hacerlo posible. Otro hito fue el festival FanCineGay, el tercero de España, que siempre ha sido un buque para la sensibilización y una ventana de libertad. Nuestra pelea por el reconocimiento institucional y por estar en la agenda política. Ibarra fue el primer presidente de una comunidad autónoma que recibió a un movimiento asociativo LGTBI. Luego la creación del servicio plural LGTB de Extemadura y Los Palomos, que han sido un hito incuestionable que nos ha permitido catalizar muchas de las cosas que hemos ido consiguiendo y que hoy es una de las diez mejores celebraciones del Orgullo de España. Y, por último, la ley LGTBI extremeña, que aunque fue la tercera de España el salto sideral de su contenido ha ido marcando el resto de legislaciones autonómicas.

-¿Qué ha sido lo más difícil?

-Arrancar fue complicado porque hubo muchas resistencias, que hemos ido rompiendo gracias a que hemos jugado con las complicidades de políticos, periodistas y movimientos sociales de base. Recibimos amenazas telefónicas cuando abrimos nuestra primera sede en Badajoz, también hemos sufrido pintadas... Pero lo que recuerdo con más desasosiego fue la impotencia que sentí cuando nos llegó el primer caso de una mujer transexual, que además era gitana, y que no sabíamos qué hacer para resolver su vida. La perdimos de vista y obviamente iría al mundo de la prostitución.

-¿Qué va a hacer ahora?

-Una de las ideas que le propusimos al actual rector es crear una unidad LGTBI en la Universidad de Extremadura y en eso nos vamos a implicar un grupo de profesores. Seguiré como activista, donde me gustaría colaborar para aumentar la visibilidad del colectivo en los pueblos, potenciar la cooperación internacional y desarrollar la ley LGTBI de Extremadura. Y seguiré con la coordinación nacional de Triángulo.

-¿Le han hecho alguna oferta política?

-No he recibido ninguna propuesta. Si llega, se estudiará.