Gafas extremeñas para artistas mundiales

Unas gafas de sol que llevan nombres tan extremeños como 'Chacho', 'Jigueras' o 'Cascandito', diseñadas por un hombre de Castuera, patentadas en Extremadura y que lucen artistas como Gente de Zona, Mala Rodríguez o el cantante y productor discográfico puertorriqueño Rauw Alejandro en videoclips que llevan ya muchos millones de visualizaciones.

Parece una utopía, pero es muy real. A algunos de los que José Fernández Gallego les propuso la idea que le rondaba la cabeza cuando creó su marca de diseño seguro que les pareció surrealista. Pero este joven, de 30 años y diseñador de interiores de vehículos que trabaja para Mitsubishi en Alemania, lo vio tan claro que a pesar de las trabas siguió adelante y hoy sus modelos de gafas los lucen artistas desde Miami a Japón.

José estudió Ingeniería Técnica en Diseño Industrial en la Universidad de Sevilla y después se especializó en el Instituto de Arte Aplicada y Diseño de Turín (Italia). Después de haber trabajado para marcas automovilísticas como Lamborghini, Ford o actualmente Mitsubishi, seguía empeñado en crear su propia marca de diseño. «Al final el diseño de coche y el diseño de moda está un poco relacionado, porque ambos son diseño de productos. Y cuando diseñas productos afrontas los mismos problemas, también al diseñar gafas tienes que tener en cuenta cosas como la ergonomía, porque es una persona la que lo está vistiendo».

Su marca es Galferdexign. Ese nombre que suena casi a germano es una abreviatura de las primeras letras de sus apellidos, Gallego y Fernández, porque lo que tuvo claro desde el principio José es que nunca hay que olvidar las raíces. Es fruto de su inquietud por emprender. «Siempre he admirado a los emprendedores, lo que pasa es que no sabía en qué, y también por hacer algo por mi tierra. Así que pensé que lo más fácil era hacer lo que yo hago, creando cosas. Y por qué no conectarlo con Extremadura».

Su entusiasmo por la moda y sus conocimientos previos sobre todo tipo de diseño adquirido en la facultad, le llevaron a animarse. «Disfruté mucho y siempre había imaginado líneas de moda, así que empecé a conectar cabos, Extremadura con moda y todo para adelante, y así nació Galferdexign».

El siguiente paso es poder montar su propia fábrica para producir sus diseños en Extremadura, pero por el momento, ha sido imposible, asegura. Ahora sus gafas se fabrican en China y se ensamblan en Alemania. Fabrica allí porque los productores europeos con los que contactó le dieron un no por respuesta. La factoría en la que nacen sus diseños es la misma en la que lo hacen las firmas francesas más famosas del sector. «Hay que decir que no todo es tan idílico. Yo lo he intentado, pero todo lo que recibí fueron noes. Pero soy cabezón y mi idea sigue siendo producirlas aquí y tener la oficina principal en Extremadura».

Su apuesta con Extremadura es decidida, de ahí que haya contado con una empresa de Almendralejo para gestionar el markentig de su empresa.

Su firma de modas se ha iniciado con las gafas, pero quiere sacar una línea de zapatillas de diseño y también relojes. «Pensé en las gafas porque quería hacer un producto que materialice la visión que tenemos los extremeños. Creo que vemos las cosas de una manera especial, con entusiasmo, y de eso nos damos cuenta cuando salimos».

Este joven se siente fruto de la cultura que ha vivido en su tierra, con su familia. De hecho, uno de los nombres de sus gafas, 'Cascandito', es como le llamaba su abuela de niño en Castuera. Los tres primeros lanzamientos que hizo, además, fueron en verde, negro y blanco; los colores de la bandera extremeña. Y cada gafa lleva impreso el 'Diseñado en Extremadura' y las coordenadas de su pueblo, «para que la gente lo busque y vea donde está».

Ayudado por su experiencia en el sector del diseño y su agenda de contactos, ha logrado que famosos de todo el mundo sepan ahora dónde está Extremadura y porten un trocito de esta tierra en sus apariciones públicas. «Ha sido conectándote con las personas correctas y rodeándote de gente que tiene el mismo objetivo que tú, que es triunfar».

De cara al futuro, sólo piensa en seguir lanzando al mercado productos que respeten a Extremadura en cuanto al diseño y, humildemente, lideren el diseño extremeño. «Somos innovación y vanguardia a nivel mundial».

