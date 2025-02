Los futuros diputados se conjuran para sacar adelante el tren extremeño

Salvo el número uno por Badajoz de Vox, Ignacio Hoces, cuyo partido ha rechazado que aparezca en esta información con los cabezas de lista de los partidos que concurren a las elecciones generales del 23 de julio, el resto de números uno por Badajoz y ... Cáceres exponen que el tema que más urge en sus circunscripciones, y así lo defenderán si salen elegidos, es el de las infraestructuras ferroviarias. Además, en general todos aseguran que jamás votarían en contra de Extremadura y romperían la disciplina de partido. Por último, explican cómo estarán en contacto con los votantes si consiguen escaño el día 23.

Estas son las tres preguntas formuladas por este diario, que en el caso de la segunda cambia cuando son dirigidas a los cabezas de lista de Bloque Extremeño al no pertenecer a un partido de ámbito nacional.

1 ¿Qué asunto impulsará de manera prioritaria si llega al Congreso?

2 Rompería la disciplina de voto si beneficiara a la región?

3 ¿Tiene un plan para seguir en contacto con los ciudadanos?

Maribel García PSOE (BA) «Pienso en toda España, no solo Extremadura»

1 Hay que seguir trabajando en la mejora del tren y que mejorar también los horarios de los aviones. Tenemos que ser más competitivos mejorando infraestructuras. También es importante mantener los derechos que ahora están en peligro.

2 Hay que aclarar que la cámara territorial es el Senado, no el Congreso de los diputados, donde se hacen leyes para toda España y no puede convertirse en un mercado donde cada diputado de cada provincia pida lo mejor porque eso lo queremos todos. Yo pienso en toda España, no solo en Extremadura. En mi caso, en estos cuatro años he defendido cuestiones de Extremadura y jamás se me ha pedido que votara en contra de mi territorio.

3 Al Congreso se va de lunes por la tarde a jueves. Cada lunes por la mañana y los viernes he tenido y tendré reuniones con colectivos, sectores y organizaciones de mi provincia para mantener ese pulso con la ciudadanía. Mi famila está en Badajoz, donde vivo, por eso he tenido y tendré un contacto constante en la provincia.

Antonio Cavacasillas Partido Popular (BA) «Una cosa es irse a Madrid y otra olvidarse de los ciudadanos»

Apartado por su propio partido como candidato a la Alcaldía de Badajoz, sigue de concejal y el PP lo ha designado cabeza de lista al Congreso sin que haya desvelado aún si ostentará ambos cargos públicos.

1 Es fundamental la red ferroviaria y hay que impulsarla de manera urgente, además de las autovías que no están ni se esperan, como la conexión Badajoz-Cáceres, la del Levante o la que nos conecte con el Sur hacia Granada a través de Córdoba, sin olvidar que nuestro río (Guadiana) se muere por culpa del nenúfar mexicano y que la Confederación Hidrográfica del Guadiana no hace nada.

2 No contemplo que eso se pueda producir. Feijóo es conocedor de todas las realidades de España y uno de los puntos de su programa habla de forma especial de las infraestructuras ferroviarias en Extremadura.

3 Llevamos ya muchos años trabajando en el partido y la provincia con juntas locales y comarcales y con cargos del Partido Popular. Además, tenemos más alcaldes que en 2019, siempre estamos a pie de calle y es lo que seguiremos haciendo. Una cosa es que te vayas a Madrid y otra cosa que te olvides de los ciudadanos.

Marcelino Díaz Sumar (BA) «La gran deuda es el tren extremeño»

Ingeniero Técnico Industrial, de 34 años, el cabeza de lista de la coalición Sumar por Badajoz procede de Almendralejo, donde se afilió a Podemos en 2018.

1 La gran deuda de este país es el tren extremeño. Lo primero sería impulsarlo para acabar esa línea Badajoz-Madrid, y que sea un tren de altas prestaciones, que podamos pagar, no necesariamente un AVE. Necesitamos también el tren Ruta de la Plata, que se suprimió hace décadas y abaratar la factura de la luz con una empresa pública que gestione los saltos hidráulicos cuando caduque su concesión en Extremadura.

2 Sumar es una coalición de 15 partidos y hay muchas sensibilidades. En Extremadura somos 6 partidos y tenemos claro que venimos a defender sus intereses. Si no coinciden, nosotros no vamos a votar a favor de eso. De todos modos, el problema suele ser la falta de representación.

3 Seguir haciendo el trabajo que hemos venido haciendo. Bajar a la calle, patear extremadura y recoger los problemas. Esto no solo consiste estar en Madrid, hay que conocer tu tierra para dar respuesta a los intereses de los extremeños y extremeñas.

Antonio Granero Bloque Extremeño (BA) «Tenemos una carga fiscal muy alta y unos salarios muy bajos»

Padre de tres hijos, de 51 años y cocinero de profesión, Granero empezó en política en septiembre de 2022 en Juntos por Extremadura, partido integrado ahora en Bloque Extremeño, que representará el 23-J por la provincia de Badajoz.

1 Las cosas están mal en general, pero por centrarnos en algo factible, sería el tema de las comunicaciones, las carreteras y la obra del AVE. Pero tampoco se pueden quedar atrás cosas del comer y eso pasa por la fiscalización. Tenemos una media salarial muy baja y una carga fiscal muy alta y la inflación está haciendo mucho daño. Estaría bien poder presionar y condicionar con el voto para cambiar algo.

2 (Sobre atender la circunscripción cacereña si solo él sale elegido por su partido): entiendo la polémica que puede suscitarse porque hay partidos muy localizados. Pero paso mucho tiempo en Cáceres, conozco sus reivindicaciones y muchos problemas son comunes.

3 Nuestros recursos son limitados, no tenemos sede física, pero hacemos reuniones a menudo entre los partidos que estamos en el Bloque. En las redes sociales y habilitando un portal en Internet la gente podrá hacernos llegar sus reclamaciones sobre cuestiones que sean competencia del Estado.

Begoña García Bernal PSOE (CC) «Hay que posicionar la región para la atracción de industrias»

Begoña García Bernal ha sido los últimos cuatro años consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura y ahora lidera la lista del PSOE en Cáceres de cara al 23-J.

1 Extremadura tiene dos prioridades: infraestructutras y seguir trabajando contra la despoblación por el reto denmográfico. Esta región que es eminentemente rural hay que posicionarla para la atracción de industrias a los pueblos y que haya empleos dignos.

2 Lo tendremos que explicar en cada caso, dentro del grupo parlamentario o comisión. Pongo un ejemplo: En cuanto a la ley de los derechos de los animales esta comunidad autónoma presentó una enmienda para que los perros caza se quedaran fuera frente a una ley que había salido del propio gobierno de coalición. A veces no hace falta romper la disciplina de voto, solo es trabajar y bien explicar las cosas.

3 En Madrid se está tres días a la semana, por lo que el Congreso no te exime de estar en tu provincia. Todo el nundo tiene mi teléfono o correo de cuando he sido consejera y saben que soy my accesible, luego gustará más o menos la respuesta, pero en el PSOE seremos un equipo y cada uno tenemos nuestros puntos fuertes para desarrollar Extremadura.

Cristina Teniente Partido Popular (CC) «Mi objetivo es estar en contacto con la gente»

Abogada, entró de concejala en el Ayuntamiento de Cáceres en 1995 y después ha sido diputada autonómica y una pieza clave en el gobierno de Monago (2011-15) como consejera y vicepresidenta de la Junta. El PP la presenta como número uno en Cáceres.

1 Sánchez se ha olvidado de nuestras infraestructuras. El falso AVE y el socavón (en la N-523 entre Cáceres y Badajoz) son el símbolo del abandono. Extremadura necesita una voz fuerte en Madrid, así que llevaré como reivindicación justa la mejora de la infraestructuras ferroviaria y de carreteras. El campo, olvidado por Sánchez, también está en situación crítica.

2 Tengo confianza en nuestro presidente (Feijóo) porque ha crecido en una comunidad muy similar a Extremadura tanto en lo económico, como en su carácter rural e infraestructuras. Sé que en él tendremos el mayor aliado y no me pondrán en ese brete.

3 El congreso tiene actividad parlamentaria muy intensa, pero una vuelve a su tierra y mi objetivo es estar en contacto con la gente. En la campaña regional lo hemos hecho escuchado a colectivos y sectores porque no se conocen los problemas desde los despachos.

Magdalena Nevado Vox (CC) «Me preocupa el impacto de la agenda 2030 en el campo»

La diputada de Vox por Cáceres repite como número uno tras cuatro años en el Congreso en los que, además, ha finalizado la carrera de Derecho por la UNED.

1 Lo que me preocupa es el impacto de la Agenda 2030 en el campo, en agricultores y ganaderos y, en general, la vida cotidiana de los españoles, pero al estar en una provincia agroganadera preocupan mucho estas agendas 'verdes' que inciden negativamente en el sector primario. Además de reducir la burocracia, tenemos que impedir que entren productos de otros países con menos exigencias a las que obligan a los extremeños porque es una competencia desleal.

2 No creo que mi partido nunca vote algo que perjudicara a mi provincia. El principio de solidaridad entre regiones y provincias está en nuestro ADN.

3 Lo tengo perfectamente establecido desde el minuto uno. Cuando me establecí en el Congreso vinieron a verme primero agricultores y ganaderos y no hemos dejado de recibir a todo aquel que haya querido venir al Congreso a explicarnos sus problemas. Además, yo en la provincia he visitado a casi todos los sectores. No creo que no haya nadie que nos haya pedido audiencia y no lo hayamos atendido. Y voy a seguir con esa dinámica.

Mavi Mata Sumar (CC) «El tren es prioridad absoluta, hay que alzar la voz»

Mavi Mata, de Plasencia, fisioterapeuta ocupacional de profesión, es portavoz de Podemos Extremadura y coordina los círculos para movilizar a la militancia. De cara al 23-J Sumar la ha designado número uno por Cáceres.

1 En este país hay una deuda histórica con Extremadura en infraestructuras y el tren es una prioridad absoluta por la que alzar la voz en el Congreso, donde hay mucho más trabajo por hacer. Ahora mismo, por ejemplo, en la zona norte de la provincia de Cáceres estamos centrados en la agricultura para que los pequeños agricultores puedan vender a un precio justo, pero hay que ir más allá y conseguir ese seguro viable que proteja las producciones. También medidas sobre energía y paralizar la mina de Cáceres.

2 Sumar es un proyecto muy amplio que no tiene disciplina de partido. Trabajamos para la gente. En Sumar no va a haber disciplina de partido y sí de los derechos de las personas.

3 Sumar es un proyecto asambleario, colaborativo, un trabajo en red. Participamos seis organizaciones políticas y hay un número considerable de voluntarios. Los canales para llegar a mí son fácilmente detectables.

Francisco Alcántara Bloque Extremeño CC «Hay que insistir en la mejora de las comunicaciones»

Empezó en política como concejal de Ciudadanos y terminó fundando en 2022 Cáceres Viva, un proyecto político regionalista que finalmente se integró en Bloque Extremeño. Encabeza la lista de esta coalición por Cáceres.

1 Son muchos, pero sobre todo hay que insistir en la mejora de las comunicaciones. Todos sabemos lo que hay que pedir, otra cosa es lo que concedan, pero si la gobernabilidad de la nación dependiera de nosotros imagina lo que se puede conseguir. También nos preocupa la falta de oportunidades en nuestro territorio y que el valor añadido no se quede en nuestra tierra. Si la energía eléctrica se genera aquí pediremos que nos beneficiemos de las tarifas, o que se queden aquí más impuestos.

2 (Sobre atender la circunscripción pacense si solo él sale elegido por su partido): yo me presento como candidato por Cáceres y defendería a Cáceres, que no hay que olvidar que está en Extremadura.

3 No lo tengo pensado porque somos ciudadanos de a pie. No somos políticos profesionales al uso y no sé si hay una herramienta específica para recoger esas demandas.