Julián Quirós, director de 'ABC', debatió sobre nuevas narrativas. HOY
Un país que nunca se acaba

El futuro de la prensa escrita

Problemas y soluciones. El tema central de la VI Bienal Vargas Llosa fue el estado del periodismo

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El gran tema de reflexión de la VI Bienal Vargas Llosa fue el futuro del periodismo. Asistimos a seis debates en torno a la cuestión ... con la participación de periodistas y escritores: Juan Cruz, Manuel Rico, Juan Manuel de Prada, Juan Soto Ivars, el director de 'ABC', Julián Quirós, y la novelista y colaboradora de Vocento Marta San Miguel, los exjefes de opinión de 'El Mundo' (Jorge Bustos), ABC (Diego Garrocho) y 'El País' (Máriam Martínez Bascuñán), además de Ángel Luis Fernández, editor de 'Jot Down' y 'Menéame'; Jordi Amat, coordinador de 'Babelia'; Juan Luis Cebrián, Álvaro Vargas Llosa y Rubén Amón.

