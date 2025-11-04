El futuro de la prensa escrita

El gran tema de reflexión de la VI Bienal Vargas Llosa fue el futuro del periodismo. Asistimos a seis debates en torno a la cuestión ... con la participación de periodistas y escritores: Juan Cruz, Manuel Rico, Juan Manuel de Prada, Juan Soto Ivars, el director de 'ABC', Julián Quirós, y la novelista y colaboradora de Vocento Marta San Miguel, los exjefes de opinión de 'El Mundo' (Jorge Bustos), ABC (Diego Garrocho) y 'El País' (Máriam Martínez Bascuñán), además de Ángel Luis Fernández, editor de 'Jot Down' y 'Menéame'; Jordi Amat, coordinador de 'Babelia'; Juan Luis Cebrián, Álvaro Vargas Llosa y Rubén Amón.

Extrayendo lo más interesante de los seis coloquios, lo primero es detenernos en la raíz de los problemas de la prensa escrita. En el debate entre Cruz y Rico, se diagnosticó que un hándicap es que la prensa que se hace en Madrid cuenta solo las cosas que interesan políticamente de un lado o de otro. Garrocho lamentó que los periódicos eran antes plazas de debate y ahora se dedican a dar fentanilo a su parroquia. «El discurso es muy previsible y se sabe de antemano de qué va a escribir cada columnista», lamentó.

Ahondando en la descripción del problema, Cebrián recordó que el 90% de la publicidad está en las redes sociales. Dibujó una realidad descorazonadora: «Una influencer guapa y un influencer musculoso sin estudios tienen un millón de seguidores y ganan millones y un redactor con tres carreras gana 50.000 al año si es muy bueno».

Julián Quirós recordó que, cuando nació Internet, los medios no entendieron la importancia del nuevo soporte y todos, con las ganancias de los 20 años anteriores de vacas gordas, se pusieron a montar televisiones que fracasaron y desaparecieron. «Con Internet, se empezó con prensa gratuita, abierta, buscando mucho tráfico, pero no funcionó. Hay que ir a la suscripción», propuso. El editor de 'Jot Down' reconoció que su publicación busca nuevos públicos, pero el periódico convencional debe agradar a sus lectores de siempre, algo que reconoció Jordi Amat: «Hasta qué punto podemos transgredir en 'Babelia' si tenemos a un lector tradicional del suplemento».

¿Perspectivas, soluciones…? Menos cantidad de noticias, pero más calidad y profundidad. Julián Quirós anunció que 'ABC', el año que viene, reducirá un 50% la cantidad de noticias diarias. Garrocho cifró el futuro en la verdad: «Se habla de la verdad más que nunca, la gente reclama la verdad tras habernos mentido tanto». Y Vargas Llosa abundó en la idea: «Acabaremos encontrando la verdad porque los medios serios desmontarán a quienes mientan».

Otra solución son las nuevas narrativas periodísticas. «A la gente no le interesa leer algo que ya dice todo el mundo», resumió Fernández, editor de 'Jot Down'. Nuevas narrativas con vídeo, grafismos, fotos. Miradas personales, la crónica como género destacado, algo que no inventó el Nuevo Periodismo americano. «Eso ya lo hacía en España Chaves Nogales en los años 30», recordaba Quirós, que se refirió a la Inteligencia Artificial, «que no va a quitar el trabajo a los periodistas, los ayudará. No veo a la IA capaz de hacer una obra de creación. La obra de arte es disruptiva, rompe con lo anterior, y la IA es continuista, crea a partir de lo anterior. Sigo creyendo en la capacidad del creador».

«Hay mucho miedo en las redacciones, reconoció Cebrián, pero hay muchos periodistas muy preparados. Habrá que combatir a los influencers, la sociedad civil debe estar dispuesta a la lucha». Y en la base, como esperanza, un pensamiento de Juan Manuel de Prada: «Sigo creyendo en la palabra escrita porque cala más hondo».