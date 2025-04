«En un futuro se combinarán los aviones tripulados con los drones»

Habla cinco idiomas, está casada con un sueco y ha vivido en Toulouse (Francia) o Munich (Alemania), pero Dulce Muñoz del Rey nació en 1978 ... en Badajoz, donde estudió primero en el colegio de las Josefinas y luego en los Maristas. Terminó de formarse en Sevilla como ingeniera de telecomunicaciones y su carrera profesional la ha llevado a trabajar con productos como aviones comerciales (A33), de combate (Eurofighter) o de Transporte militar (A400M). En la actualidad trabaja desde Sevilla como vicepresidenta de Airbus, compañía que diseña, fabrica y vende aviones y que da empleo a 63.000 personas.

–¿Cómo llega usted al mundo de la aviación?

–Elegí ingeniería porque se me daban bien las Matemáticas y la Física pero a la vez soy una persona muy pragmática y me gustaba la aplicación de todo esto. En el momento en que llegué a la universidad las telecomunicaciones eran un 'boom' y en el colegio mayor yo era la única persona que tenía portátil. Pero el último año de carrera, mientras hacía el proyecto, para ganar experiencia laboral vi una beca en construcciones aeronáuticas y ahí cambié ya un poco de planes. Aunque después trabajé en Accenture en consultoría energética, al poco tiempo tuve la oportunidad de volver a Airbus y después de ver una empresa que construye aviones, helicópteros, satélites y demás me pareció un producto tan atractivo que me adapté a este sector muy gustosamente. No tengo antecedentes en mi familia, donde son boticarios.

–¿Qué misión tienen en Airbus las dos factorías de Sevilla (en las dos plantas trabajan unas 2.500 personas, 1.700 en San Pablo y 800 en Tablada)?

–La parte más visible es la de fabricación. En Sevilla hay dos cadenas de ensamblaje final de aviones, tanto del C295 como del A400M, hay un centro de ensayo en vuelo, un 'training center internacional' dedicado a la formación de tripulaciones y pilotos con simulaciones, así como la fabricación de secciones para muchos programas, que hace componentes, y también en un futuro para el Eurodron, que se hará en Tablada.

–Es usted además directora del programa de Retrofit del A400M, que sirve para actualizarlo, y del área de Mantenimiento Reparación y Operaciones en el grupo, ¿Cómo resume su misión concreta en Airbus?

–La mía y de mis equipos tiene que ver con una flota de aviones operando en seis naciones: España, Francia, Alemania, Inglaterra, Turquía, Malasia y ahora también Bélgica y Luxemburgo. Sus aviones vuelven a cuatro centros que tenemos en el mundo y ahí actualizamos las capacidades del avión para que tengan una versión más alta del producto y sean capaces de hacer operaciones más ambiciosas, desde repostaje en vuelo a transporte de vehículos o helicópteros. Mi puesto no está solo ligado a Sevilla sino a otras plantas que tenemos en Manching (Alemania), en Madrid, Getafe y en Kayseri (Turquía).

–¿El avión A400M que todos hemos visto durante las evacuaciones de Kabul a finales de agosto se hace desde Sevilla bajo su supervisión?

–De este avión recibimos las distintas secciones y se ensambla en Sevilla. Y las pruebas en tierra, el ensayo en vuelo, así como el centro de entrega también se hace en Sevilla. Con la pandemia todas las naciones usaron el A400M para repatriar a muchas personas que se habían quedado atrapadas en distintos países por el confinamiento. Recientemente lo hemos visto actuar de una manera impresionante en Kabul para repatriar tropas y personal civil. Se ha demostrado que esos vuelos han salvado la vida de miles de personas. En este año y medio el avión ha encontrado el sitio que merece.

–¿Cuál es la tendencia en diseño de aeronaves militares?, ¿menos agresivos y más asistenciales?

–La fabricación de aeronaves se adaptan a las necesidades de los clientes, que son los ministerios de Defensa de los diferentes países. En Europa la tendencia es la soberanía, que Europa tenga capacidad de diseñar y fabricar sus propios productos de defensa.

–En Talavera la Real está el Ala-23, escuela de pilotos de combate que seguro usted conoce como pacense y también base para los dos primeros drones de uso militar adquiridos por el Gobierno español, los Predator, ¿este es el futuro de los ejércitos del Aire?

–El Eurodron es un proyecto que pronto será realidad y los siguientes pasos pasan por asegurar la participación activa y financiación de los países lanzadores. Y hay una demanda porque hace más versátil la flota de las distintas naciones, ya que se quiere conseguir que esos drones puedan hacer operaciones combinadas con aviones o helicópteros. Te permiten alargar el alcance, la visibilidad, como si tuvieras un tablero de ajedrez extendido gracias a esos drones. Al final lo que tienes es un sistema de sistemas.

–¿Lo de los aviones no tripulados con pasajeros cómo lo ve de lejano?

–Ya es presente, está aquí, nuestra ingeniería ya está estudiándolo. No es algo que solo se vaya a trabajar de forma aislada porque la tendencia sean drones. Habrá combinación de aviones tripulados con drones y habrá un escenario más rico de lo que pensamos ahora.

–¿Tiene sentido que algún día se pilote desde tierra todo lo que vuele o eso hoy suena a ciencia ficción?

–Dependerá de la operación, del grado de hostilidad que haya y será cuestión de valorar en qué ocasión no habrá intervención humana y si te puede interesar que haya una tripulación activa que en un momento dado puede tomar una decisión más dinámica. Imagina por otro lado una misión de salvamento de personas atrapadas en los Alpes, donde usando drones no arriesgas vidas humanas.

–En un marco como ese o militar no hay duda, pero en un contexto comercial, por ejemplo volar de Badajoz a Madrid, ¿cree que dentro cuarenta años habrá un piloto en ese avión?

–Efectivamente hay un reto en cuanto a movilidad urbana y esto será una realidad porque las ciudades cada vez están más congestionadas. Sin duda cada vez veremos más soluciones de naves no tripuladas para resolver algunas cuestiones y en un contexto también de una sociedad que va evolucionando, como vivir en un sitio y trabajar en otro. Creo que no es cuestión de ciencia ficción, que lo vamos a ver.

–¿A usted le gusta volar y llevar los mandos o prefiere estar en la trastienda de la aeronáutica?

– (se ríe) No, no. Es verdad que tenemos muchos compañeros que tienen licencia y varias compañeras tienen la de helicóptero, pero no es mi caso, yo prefiero diseñar y coordinar.