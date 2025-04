La fusión de Don Benito-Villanueva, un ejemplo para todo el país

SOL GÓMEZ Viernes, 18 de febrero 2022, 22:46 | Actualizado 23:09h. Comenta Compartir

El círculo que se inició el 31 de enero en Villanueva de la Serena con el arranque de campaña por la unión entre Don Benito y Villanueva de la Serena ha quedado cerrado dieciocho días después en Don Benito y cobrará sentido este domingo. Eso será si los vecinos de ambos municipios dan mayoritariamente su consentimiento. Solo falta su apoyo, porque las fuerzas políticas, a todos los niveles y de todos los colores, ya se lo han dado.

Subidos a una tarima rotulada con las palabras «más solidaridad, más educación, más industria, más futuro, más sanidad, más universidad y más unidad», los alcaldes de Villanueva y Don Benito echaron el resto para lograr el apoyo necesario para cambiar el rumbo de dos ciudades.

Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana; junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, dejaron un mensaje alto y claro.

Por una vez, la política se ha puesto de acuerdo y con ello serán un ejemplo para el país. Por eso, coincidieron en la importancia de dejar de caminar en paralelo para cruzar el destino de 63.000 habitantes. «Todos los ojos del país se van a volver este domingo a Villanueva y a Don Benito» fue el arranque del discurso que Martínez-Almeida dirigió a un auditorio de más de 400 personas, congregadas en las instalaciones de Feval, en Don Benito.

El alcalde de Madrid se refirió en primer lugar a los protagonistas del proyecto, que da «muestras de municipalismo con mayúsculas», de los cuales dijo que da idea de la altura de miras y de generosidad que tienen ante el hecho de que no se vayan a presentar a la Alcaldía de la futura ciudad.

«Los más de 8.000 municipios van a mirar este domingo a Villanueva y Don Benito. El municipalismo es la política que mejor os entiende –añadió– por eso le vais a decir a todos los españoles que no hay que renunciar a su identidad, sino que las vuestras se van a fortalecer, porque no solo vais a sumar, sino a multiplicar».

Igualmente, se refirió a la crisis política, social y sanitaria que afronta en estos momentos España, «por lo que bendito sea este proceso de unión entre dos ciudades».

Almeida se despidió recordando a los alcaldes municipales que están diciendo al resto del país cuál el camino a seguir para superar la crisis económica y social.

Ampliar En las terrazas villanovenses se espera que este domingo haya mucho ambiente por la gente que acuda a votar. sol gómez

No menos directo fue en su discurso el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, que se conectó por una pantalla al no poder asistir por la tragedia del pesquero gallego hundido. «Este proceso os coloca en un lugar sumamente importante de la historia del municipalismo», dijo.

En su turno de palabra, el diputado de Ciudadanos en el Congreso Edmundo Bal recordó cómo el Congreso de los Diputados ve diariamente «enfrentamiento, división». Aquí, dijo ver «partidos políticos que opinan lo mismo, que no juegan a la guerra de trincheras, y que salen de su cómoda posición ideológica para darle la mano al otro».

Visiblemente ilusionado por dirigir su discurso en la ciudad que actualmente gobierna, José Luis Quintana recordó que esta fusión no atiende a ideologías políticas, porque nace de la esencia de dos pueblos. Por eso dijo convencido que el domingo «comienza un tiempo nuevo, para tener más fuerza, para fomentar más crecimiento, y para conquistar el futuro».

Cerró el último acto de campaña el primer edil villanovense, Miguel Ángel Gallardo, quien aseguró tener la certeza de obtener la confianza de los vecinos para ser más competitivos, contar con más oportunidades y asegurar un futuro «liderando una batalla en la que solo hay ganadores».

En la calle

A solo unas horas de uno de los días más decisivos de las últimas décadas para los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena, el ambiente está en calma. Al menos, en apariencia. Son las diez de la mañana y en el centro de ambos cascos urbanos se respira este viernes el mismo ajetreo que otro día.

Entradas y salidas de las tiendas, terrazas y bares sirviendo desayunos y trabajadores que van y vienen. Sin embargo, si uno de detiene en cualquiera de los corrillos que hay en la calle, puede intuir, sin temor a equivocarse, cuál es el tema a debate.

Ampliar En el Círculo de Artesanos, los clientes se dividen entre el sí y no de la unión.

La posible unión entre las dos ciudades flota en el ambiente con mayor poso en estas horas previas y ya nadie, aunque quiera, es ajeno a ello. Especialmente, cuando en algo más de 30 horas sabremos sí los ciudadanos han dado o no su beneplácito a ser un único núcleo.

Pero ni las banderolas colgadas en las farolas pidiendo al ciudadano votar por la unión, ni las pantallas urbanas con las caras de algunos vecinos demandando apoyo hacen que se altere la rutina diaria.

En una zapatería de la calle San Francisco de Villanueva de la Serena, Sebastián Gallardo pide el número 43 del zapato que le ha gustado. Todavía no ha ido a votar, lo hará este domingo, pero no tiene duda en que su papeleta va a ser la del sí. Noelia Gallego es la encargada de la zapatería. Tiene tiendas tanto en Villanueva como en Don Benito, «y eso va a seguir siendo así aunque haya unión, pero desde luego creo que va a venir muy bien al sector comercial». Eso sí –matiza– «siempre y cuando toda la actividad no se concentre en grandes centros comerciales fuera del centro, y acabe perjudicándonos».

Aunque pudiera parecer que, en general, el colectivo empresarial se posicionará por el voto favorable en base a las ventajas demográficas y económicas que tendrá la unión, divulgadas en estos últimos meses, Noelia dice estar escuchando argumentos en contra. Son comentarios de algunos otros compañeros, tanto de Villanueva como de Don Benito, que no tienen tan claro que quieran fusionarse.

En la misma calle, Antonio Velázquez va camino de cumplir 30 años siendo vendedor de la ONCE en uno de los tramos más concurridos de la arteria comercial de Villanueva. Estos días tiene el mismo volumen de trabajo que cualquier otro, aunque confiesa que durante los días en que tuvo lugar el periodo de voto anticipado se notó un leve aumento en las ventas de cupones «porque había más gente por la calle». Sobre lo que sí ha tenido ya varias peticiones es sobre el cupón de la ONCE conmemorativo de la unión que se anunció semanas atrás.

Ambientazo

Es ya casi media mañana y el café en las terrazas ha dado paso a la cerveza o el vermut. «Ni más ni menos que cualquier otro viernes, pero de cara al domingo esperamos un ambientazo». Así lo prevé David Carmona, encargado del bar La Plaza, ubicado al lado de la estatua de Francisco Valdés. Ya durante los trece días que ha durado el voto anticipado ha estado sirviendo el doble de cafés que otras semanas. «La gente venía a votar y se solía parar a tomar el café, y los dos sábados que hubo horario ininterrumpido, las cañas estuvieron más animadas»», dice.

En el bar La Plaza de Villanueva tienen previsto un refuerzo de plantilla para atender mañana las 30 mesas de la terraza

De hecho, para el domingo tiene previsto un refuerzo de la plantilla para atender las 30 mesas que tiene en la terraza. Allí, un grupo de amigas toma las cañas, como suelen hacer todos los viernes. Son Carmen, Pilar, Marga, Toni y Gema. Solo una de ellas ha depositado ya el voto y no tiene reparo en confesar que ha apostado por la unión. El resto, lo hará el domingo, y también lo tienen más o menos claro, aunque alguna apunta que conoce a gente que está un poco indecisa o que le da igual unirse «y que me han dicho que votarán que no, sin ir más lejos mi marido».

De plaza a plaza

Ocho kilómetros son los que separan una Plaza de España de otra. Del corazón de Villanueva al de Don Benito hay 17 minutos en coche. Félix Blanco, encargado del bar Círculo de Artesanos, prepara un plato de aperitivos y sirve una copa de vino en la barra. El cliente es uno de los habituales, Manolo. Se une a la conversación y quiere hacer constar que ya ha votado «lo que no sé es si lo que ha puesto está bien o no», dice. Finalmente, confiesa que se decantó por el sí, aunque sabe que, por su edad, los beneficios o perjuicios «no los voy a conocer».

Quien, de momento, en los días previos, no está notando mucha más clientela es Félix. «Y tampoco espero que el domingo esto se llene, porque aquí hay costumbre de irse a las casas de campo los fines de semana». De momento, no ha hecho ningún aprovisionamiento especial para mañana «aunque ojalá me equivoque».

Manolo vuelve a la mesa en la que comparte los vinos con otros tres amigos. La cosa está dividida. Dos confiesan estar a favor de la unión, un tercero se abstiene de dar su opinión y el cuarto dice abiertamente que «de momento, con lo que sé, estoy en contra, porque no tengo documentos de lo que se va a hacer o no, y es como decidir a ciegas». Por ejemplo, le habría gustado saber antes de votar el nombre que tendría la futura ciudad. «Por eso, con lo que sé, voy a votar que no, pero quiero que quede constancia de que no estoy en contra de la unión».