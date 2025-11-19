HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Foto de familia de los galardonados con las autoridades que presidieron el acto celebrado ayer. HOY

Fundación Mujeres, Rafael Estévez y Carmen Fraire, premios Menina

La Delegación del Gobierno en Extremadura entrega los galardones con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

R. H.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

La Fundación Mujeres Extremadura, el juez Rafael Estévez y la exresponsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer María del Carmen Fraire, recibieron este miércoles los reconocimientos 'Meninas' que entrega la Delegación del Gobierno en la comunidad con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

También se han otorgado menciones especiales a las oficinas de extranjería de las subdelegaciones del Gobierno en Cáceres y Badajoz, los equipos UFAM y Emum, al cabo 1º de la Guardia Civil Juan Menor y al Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

Estos galardones se entregaron ayer en un acto celebrado en el Palacio Obispo Solís de Cáceres, al que asistieron el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, los subdelegados en Cáceres y Badajoz, José Antonio García y Maribel Cortés, respectivamente, así como la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, o el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, entre otras autoridades.

En su intervención, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, destacó la necesidad de mantener un «compromiso firme y colectivo» frente a la violencia machista.

Quintana comenzó su intervención rindiendo homenaje a las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año, con especial mención a las tres extremeñas víctimas de violencia machista en 2025, María, Ilham, y Verónica.

«Sus vidas, arrebatadas, representan historias truncadas que nos interpelan directamente»

José Luis Quintana

Delegado del Gobierno en Extremadura

«Sus vidas, arrebatadas, representan historias truncadas que nos interpelan directamente», lamentó Quintana, quien consideró que «sus nombres deben permanecer vivos en nuestra memoria, porque recordar significa asumir una responsabilidad: transformar el dolor en acción y el duelo en compromiso».

El delegado del Gobierno insistió en que cada asesinato «es un recordatorio de que la igualdad no es una meta conquistada, sino un trabajo permanente», tras lo que alertó sobre los discursos que niegan o minimizan esta violencia.

Esta tendencia, señaló, es «especialmente preocupante entre los jóvenes», por lo que defendió la necesidad de «educar desde edades tempranas».

Quintana recordó que, pese a la gravedad, se han implementado herramientas cada vez más sólidas para combatir la violencia machista, entre las que ha apuntado la ley Integral o el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

