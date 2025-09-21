Fundación Caja Extremadura pone en marcha otra edición de los encuentros Talaya De la mano de HOY Extremadura, el objetivo es ofrecer referentes a los jóvenes para compartir experiencias y transmitir valores

Redacción BADAJOZ. Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Vuelven los encuentros Talaya. Fundación Caja Extremadura, de la mano de HOY Extremadura, convocan una nueva edición de este ciclo, que busca crear un espacio en el que los jóvenes que han desarrollado su trayectoria de forma exitosa compartan sus experiencias.

En concreto, el objetivo de estos encuentros es ofrecer referentes a la juventud extremeña con casos de personas que transmitan los valores que les han permitido llegar a donde están poniendo en valor actitudes como el esfuerzo, el trabajo, la formación y la implicación.

Para esta nueva edición, que tendrá lugar el jueves 25 de septiembre a las 10.30 horas en el Auditorio Santa Ana de Plasencia, la jornada contará con diferentes perfiles: un científico, una artista e investigadora y una teniente de la Guardia Civil.

José Miguel González

Investigador en nanotecnología sostenible

José Miguel González Domínguez es científico titular en el Instituto de Carboquímica del CSIC en Zaragoza. Doctor en Química, se dedica a la investigación de vanguardia en nanotecnología sostenible. Desde pequeño fue un apasionado del conocimiento, y encontró en las ciencias su mayor vocación. Estudió Química en la Universidad de Extremadura, donde obtuvo el premio fin de carrera 'Caja Extremadura' y el extraordinario de licenciatura.

González inició su trayectoria con una beca del Ministerio, y en 2007 se incorporó al CSIC. Desde entonces ha ampliado su investigación hacia la Medicina, la energía limpia, la biomedicina y la conservación del patrimonio, trabajando en distintos países europeos y en Canadá, con prestigiosas becas como Marie Curie o Juan de la Cierva. Desde 2021 es científico titular del CSIC en Zaragoza, con más de 85 publicaciones, tres patentes internacionales y diversos premios, entre ellos el reconocimiento de la IUPAC como uno de los jóvenes químicos más representativos del mundo.

Paralelamente, ha desarrollado una intensa labor docente y divulgadora. Fue ganador del primer premio nacional de Jóvenes Divulgadores en 2017, cofundador de Adicipec y líder del proyecto Incluciencia para acercar la ciencia a adolescentes en riesgo de abandono escolar. Actualmente dirige la Unidad de Divulgación y Comunicación Científica de su centro y participa en la comisión nacional de Ciencia Inclusiva.

Pilar del Puerto

Artista de vanguardia

Por su parte, Pilar del Puerto es artista, investigadora y fundadora del colectivo XenoVisualStudies. Graduada en Bellas Artes con Máster en Investigación en Arte y Creación UCM y Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual del Museo Centro de Arte Nacional Reina Sofía. Especialista en Perspectiva de Género en las Industrias Culturales y Agente de Igualdad. Actualmente se encuentra cursando los estudios de doctorado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid.

El trabajo de Pilar del Puerto se ha expuesto en galerías y centros culturales del territorio español, así como en Canadá, Croacia, Italia y Japón. Fundadora del colectivo XenoVisual Studies, con sede en el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid. Además, también ha formado parte del grupo de Investigación de la Comunidad de Madrid: En los Márgenes del Arte, Ensayando Comunidades.

En la actualidad desarrolla su labor como investigadora predoctoral en formación de la Universidad Complutense de Madrid explorando los fluidos afectivos entre humanos y máquinas. Además es asistente de comisariado en Medialab Matadero Madrid.

Laura Suárez

Guardia civil e ingeniera

La última participante del nuevo ciclo de Talaya es Laura Suárez, teniente adjunta de la Guardia Civil en la Compañía de Trujillo. Forma parte del 10,4% de mujeres que hay en este cuerpo, y es la segunda responsable de la coordinación operativa y administrativa de los diferentes puestos que integran la compañía: Trujillo, Miajadas, Guadalupe, Logrosán y Torrecillas de la Tiesa, entre otros.

Inició su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, donde cursó durante dos años el plan conjunto con los futuros oficiales del Ejército de Tierra, compaginando la formación militar con estudios de Ingeniería impartidos por la Universidad de Zaragoza.

Posteriormente, completó su formación en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez, donde continuó sus estudios de Ingeniería, obteniendo el Grado en Ingeniería de la Seguridad por la Universidad Carlos III de Madrid.

Esta titulación combina asignaturas técnicas como matemáticas y física con formación jurídica en derecho penal, procesal y administrativo, específica para el desarrollo de funciones en la Guardia Civil. En el último año cursó el Máster en Dirección Operativa de la Seguridad, especializado en la planificación y gestión de la actividad operativa dentro del cuerpo.