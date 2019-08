En funciones El hecho de que tengamos un Gobierno en funciones implica que vivimos en una anarquía en funciones FELIPE BENÍTEZ REYES Sábado, 3 agosto 2019, 10:55

Si bien se mira, y si aplicamos a la situación una lógica simple, el hecho de que tengamos un Gobierno en funciones implica que vivimos en una anarquía en funciones, lo que como experimento no está mal: ¿Qué tal una temporada en situación de desgobernados, privados del control gubernamental sobre nuestros desmanes colectivos, despojados del privilegio de ser regidos por las sabias decisiones de nuestros ministros, secretarios de Estado, vicesecretarios de lo que sea e incluso de los delegados en funciones del Gobierno en funciones? Una etapa disfuncional, por así decirlo. Unas vacaciones populares con respecto al poder, como si disfrutásemos de la consecución de una utopía de raíz rousseana, así sea en Puerto Banús o en un camping, según donde nos aboque la eterna lucha de clases.

Ahí siguen las leyes, sí, y si robas una motocicleta acabarás frente a un juez, pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que la separación de poderes no es lo mismo si falta uno de los poderes, pues la cosa se desequilibra, de modo que el abogado defensor podría decirle al juez en cuestión: «Mi cliente robó la moto porque el anarquismo en funciones da por abolida la propiedad privada, de modo que ni siquiera la robó. ¿De qué se acusa, pues, señoría, a mi defendido?». Y su señoría, tras meditar durante unos tres segundos, diría: «Absuelto de todos los cargos». Y el absuelto le diría al juez: «Muy amable, señoría. Y deme las gracias por no confiscarle la toga para disfrazarme en Halloween».

Al fin y al cabo, la ciudadanía está acostumbrada no tanto a regirse por sí sola como a sobrevivir por sí misma, al margen de los gobernantes de turno, que, en buena medida, han acabado convirtiéndose en unos iconos tan parlantes como inoperantes: gente que impone una reforma laboral, pongamos por caso, y gente que, desde la oposición, se opone a esa reforma laboral, con el pintoresquismo de que, una vez que los opositores acceden al poder, la reforma se queda como estaba, irreformable, de lo cual deduce uno que el factor invariable, frente a la variabilidad de los políticos, es la reforma en sí, no el debate en torno a la reforma, que no pasaba de ser un blablablá consustancial a la profesión. La reforma, en suma, como pretexto retórico tanto para reformar como para no querer reformar, tras debatir con pasión la conveniencia de la reforma: la parte reformante contra la parte reformante de la reforma, o similar.

Y ahí seguimos. No sabemos cuánto nos durará esta anarquía en funciones. Y es que haber dado por hecho que el PSOE y Unidas Podemos pactarían armoniosamente en nombre del concepto de «izquierda» es como llegar a la conclusión de que dos personas deben casarse porque a ambas les gusta el pollo al chilindrón.