Los funcionarios se manifiestan por Muface en Extremadura: «Basta ya de jugar con nuestra salud»

Los funcionarios vuelven a manifestarse en defensa del modelo de asistencia sanitaria de Muface, tras las crisis desatada por la fallida licitación del Gobierno ... por el nuevo concierto. Esto podría suponer que 45.000 extremeños pasen a ser atendidos por el sistema público y, desde CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas de la región, aseguran que esto es un «atropello».

Ante esa situación, un centenar de manifestantes se han concentrado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres con pancartas en las que se podía leer «con la salud de los funcionarios no se juega» y al ritmo de villancicos para exigir al Ejecutivo nacional resolver el conflicto de Muface.

«Estamos en la calle ante la parálisis del Gobierno de España. Desde que noviembre de 2023 no ha habido ni una mesa general de negociación y cada una de las reivindicaciones que hemos hecho ninguna se ha tenido en cuenta. Basta ya de jugar con la salud de los mutualistas, basta ya de no llegar a un acuerdo entre el Gobierno y las distintas aseguradoras para renovar el actual concierto», ha dicho Benito Román, presidente de CSIF en Extremadura.

«Vamos a seguir manifestándonos y si es necesario acudiremos a una huelga en las Administraciones Públicas. Esperamos que el Gobierno de España tome nota y cuanto antes haya una resolución en firme en cuanto al convenio de Muface», ha añadido Román, que también ha indicado que faltan apenas 15 días para que acabe el año y los empleados públicos aún no saben qué subida salarial tendrán para 2025.

Debido a esta situación, algunos funcionarios están viviendo una situación de incertidumbre ante el futuro de sus consultas médicas. Están cubiertos por las aseguradoras de Muface hasta el 31 de enero, pero más allá de ese día hay muchas dudas.

«Soy enferma oncólogica por un tumor en la mama y, además, me acaban de operar en Madrid de una prótesis. En febrero tengo que ir a revisión y más pruebas, pero cómo voy a dejar ese médico que me acaba de operar y me voy a ir a otro», se pregunta ante el miedo a que su evolución empeore. «Por el tema oncólogico las revisiones son en Badajoz por Muface y ahora tengo muchas dudas de qué es lo que tendré que hacer», comenta María Josefa Dorado, cacereña de 68 años.

Reunión entre el Ministerio y las comunidades

Precisamente, este lunes el Ministerio de Sanidad informa a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Sanidad sobre las implicaciones de la eventual incorporación al sistema público de mutualistas de Muface.

Tras quedar desierta la primera licitación del concierto sanitario, el Gobierno abrió un plazo de diez días hábiles, desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre, para que las aseguradoras notificaran a Muface a qué precio prestarían el servicio sanitario. El pasado 18 de noviembre, Sanidad publicó el informe 'Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud' en el que mostró su postura favorable y consideraba «viable y razonable» la incorporación de la población mutualista a la asistencia sanitaria pública.

En este sentido, las comunidades del PP, entre ellas Extremadura, han instado en reiteradas ocasiones al Gobierno a poner una solución para que no desaparezca el concierto de Muface. Den hecho, la consejera de Salud, Sara García Espada, remitió una carta a la ministra Mónica García solicitando que se debata y vote una propuesta para instar al Ministerio de Política Territorial y Función Pública a licitar un nuevo concierto para los mutualistas de Muface.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios continúa de este modo su campaña de movilizaciones. La primera en Extremadura fue convocada el pasado 11 de noviembre en Badajoz con una concentración delante de la Delegación del Gobierno. Luego, continuaron los miércoles con el apoyo a las movilizaciones de los docentes en los centros educativos y este sábado en Madrid, donde CSIF reunió a más de 35.000 personas, entre ellos cientos de mutualistas extremeños.