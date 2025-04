Cáceres es una ciudad de funcionarios y ecologistas. Aquí no hay poderosos de dinero, sino poderosos de burocracia y naturaleza. También hay jubilados, pero esos ... o bien fueron funcionarios, una profesión que imprime carácter, uno es funcionario hasta la muerte, o bien son retirados que buscan aquí la calma, enseguida son abducidos por el ecosistema social y se hacen ecologistas.

Intentar poner una mina de litio en una ciudad de funcionarios y ecologistas es la mayor tontería que se les puede ocurrir a unos empresarios por mucho capital que haya detrás. Hemos visto instalar industrias venenosas al lado de ciudades superpobladas, pero sus habitantes no eran mayoritariamente ecologistas y funcionarios y era fácil engañarles con el caramelo de los puestos de trabajo.

En Cáceres, es difícil que nos engañen con promesas de trabajo, sueldos altos y crecimiento económico. ¿Para qué queremos los cacereños esas menudencias del sistema capitalista? En Cáceres se valora el puesto fijo, respirar aire puro, la tranquilidad y un sueldo suficiente, nos conformamos con eso, así que ya pueden irse por donde vinieron los magos del litio.

Las grandes empresas que estaban detrás de la mina han recurrido a estrategias de manual que en otras ciudades hubieran dado resultado, pero aquí no han convencido a nadie. La muralla funcionarial-ecologista ha resistido con firmeza y los argumentos de los mineros ni se han escuchado. Los plutócratas del litio llegaron a producir ternura con su empecinamiento en tácticas que solo provocaban chistes y afianzaban la firmeza de una ciudad que se manifestó en serio una vez, y bastó, en la plaza Mayor: magna concentración de funcionarios y ecologistas en la que quedó claro que ni un paso atrás.

Con lo del templo de Buda y las centrales solares sucede algo parecido. Se han instalado o se quieren instalar en terrenos protegidos y la coalición ecologistas-funcionarios no va a resquebrajarse por mucho que se pinte lo del Buda como la gran ocasión para el despegue turístico de Cáceres. A nosotros, todo eso del turismo nos parece muy bien mientras no moleste. Presumimos de ciudad bonita, pero que no nos mareen ni nos compliquen la vida, a ver si ahora se va a llenar esto de tipos calvos con túnica y encima van a rezar en un monte sagrado para las perdices, que estaban ahí mucho antes de que llegara Buda.

Porque en Cáceres, lo de Buda da para chascarrillos, pero no acaba de creérselo nadie y lo de las centrales solares, la verdad, son feas y desagradables. Y a ver, para qué nos sirve a los funcionarios tanta electricidad solar. Un cacereño siempre preferirá un paseo en bici para ver avutardas que un panel solar que asuste a los sisones. Así somos y quien no nos entienda, que nos estudie.

Funcionarios y ecologistas unidos jamás seremos vencidos y esa alianza espontánea, que en Cáceres es natural, no se va a resquebrajar por una mina, por un templo ni por una central solar. Si fuera por un centro comercial, por ejemplo, un Corte Inglés que se instalara en una ZEPA, igual había discrepancias y se rompía la alianza tácita. O cuando se prometió un aeropuerto cerca de Aldea del Cano en una zona cercana a un nido de cigüeña negra. Al grito de: «Entre los cigüeñinos y nuestros hijos, preferimos a nuestros hijos», los funcionarios, que lo que querían de verdad era volar barato a Eurodisney, estuvieron a punto de protestar, pero no hubo aviones y las aguas se remansaron. Esta ciudad es perfecta para no tener grandes aspiraciones, pasear, rodar películas, ir de compras, ver procesiones, instalar hoteles de lujo, tomar cañitas, dormir la siesta, morir en paz.