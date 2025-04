Todos funcionarios

Los cuatro presidentes de la Junta de Extremadura han sido o son funcionarios y la mitad del gobierno de María Guardiola está compuesto por funcionarios. ... Si repasamos alcaldías, diputaciones, direcciones generales, asamblea, etcétera, son mayoría quienes dependen de un sueldo del Estado. Ser funcionario es la máxima aspiración de la mayoría de extremeños y aunque los nuevos gobernantes suelen llegar al poder anunciando un cambio de modelo productivo, acaban plegándose a las evidencias y convocando oposiciones. Reconocen que cambiar el modelo puede arreglar la región, pero ellos perderían las elecciones.

Un estudio de Opositatest, publicado el 24 de agosto por el diario ABC, recogía el dato de que uno de cada dos españoles de entre 18 y 55 años está preparando oposiciones o se lo está planteando. El 29% de los jóvenes españoles ya ha opositado o está en ello y el 22% piensa hacerlo a corto plazo. Redondeando, para 11.000 plazas convocadas por la Administración Civil del Estado, se han presentado 105.000 aspirantes. Sumemos las oposiciones autonómicas para docentes, administrativos, sanitarios, bomberos...

Septiembre es el mes clave para decidir opositar y un dato curioso es que las estadísticas dibujan una España opositora al Oeste (Andalucía, las dos Castillas, Extremadura, Galicia) y una España del Este con un dinamismo económico que genera otra mentalidad: el funcionariado no aparece allí como el mejor o el único camino para la promoción social. Pero eso no solo sucede en España. No hay más que ver las películas americanas para constatar que jueces, policías, militares o profesores son en su mayoría de raza negra o latinos. En Extremadura, rara es la familia de clase media en la que no hay algún funcionario o algún opositor.

Apostar por el empleo estatal en la franja occidental de España y por el trabajo en la empresa privada en regiones como Cataluña o País Vasco ha tenido repercusiones sociopolíticas. Así, la burguesía catalana de pequeños y medianos empresarios, cuando sus intereses no han coincidido con los de la burguesía del resto de España, ha adoptado una postura nacionalista. Por el contrario, los intereses de la clase media aburguesada de Galicia, Castilla, Extremadura o Andalucía, basada en funcionarios y rentistas, no chocan con los de la clase media del resto del Estado. Al contrario, el centralismo les es grato. Para esa clase media funcionarial y urbana, una buena administración es la que saca muchas plazas y valoran en parte la autonomía porque ha aumentado el número de puestos de trabajo.

Históricamente, una ciudad con fama de buenas academias para preparar oposiciones y aprobarlas es Ourense. El escritor Álvaro Cunqueiro contaba que, ya en los años 20 del siglo pasado, «un tanto por ciento muy largo de los empleados de la Hacienda española eran ourensanos». Precisamente Alberto Núñez Feijóo (Ourense, 1961), líder del PP, aprobó en 1985 sus oposiciones de funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Galicia. Un amigo gallego, funcionario en Toledo, me comentaba que, desde hace años, cuando hay oposiciones en Castilla-La Mancha, región extensa y con muchas plazas por cubrir, las academias de Ourense envían a las pruebas autobuses llenos de aspirantes. Esa es la razón de que el acento gallego sea muy común en la administración manchega. Dicho esto, solo queda ponerse a estudiar, que ya estamos en septiembre, nuestro sistema productivo es el que es y para integrarse en él, nada mejor que aprobar una oposición en Cáceres, en La Mancha o en Ourense.