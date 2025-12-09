Fuente del Maestre, finalista para brillar con Ferrero Rocher: así puedes conseguir que se ilumine El municipio pacense ha llegado hasta la gran final y las votaciones estarán disponibles hasta el domingo 14

Irene Manzano Martes, 9 de diciembre 2025, 12:19 Comenta Compartir

Es oficial: Fuente del Maestre se ha coronado como finalista para poder brillar con la iluminación de Ferrero Rocher estas Navidades. La localidad pacense se ha convertido en una de las dos finalistas junto a Tejeda, en Canarias.

Esta duodécima edición de 'Juntos brillamos más' ha resultado histórica. Por primera vez, se seleccionó un pueblo representante por cada Comunidad Autónoma. En total, han sido 17 pueblos los competidores oficiales para la iluminación de Ferrero Rocher de este 2025. El objetivo de esta campaña es claro: poner en valor la diversidad, la riqueza del patrimonio y las tradiciones de España. Estos son los dos pueblos finalistas:

Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)

Desde Ferrero Rocher lo califican como «Un lienzo de historia y gastronomía». Este pueblo es conocido como el «pueblo de pintores» y fusiona su patrimonio arquitectónico de primer nivel (como su Iglesia de la Candelaria) con su riqueza en sus productos locales como el vino y el aceite.

Ampliar Fuente del Maestre Ayuntamiento de Fuente del Maestre

¿Hasta cuándo se puede votar?

Las votaciones estarán abiertas hasta este domingo 14 a través del formulario disponible en la página web oficial de Ferrero Rocher y el nombre del pueblo ganador se anunciará oficialmente el 15 de diciembre. El encendido oficial de luces se celebrará el día 17 en una ceremonia presentada por Jesús Vázquez.

No habrá que esperar mucho para descubrir si Fuente del Maestre se une a la pequeña localidad cacereña de Guadalupe que en 2017 se hizo con este galardón.