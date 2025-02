Fructuoso Campón: «Los viajeros solo miran el móvil»

Fructuoso Campón (Casar de Cáceres, 1963), decano de los conductores del bus urbano de Cáceres, acaba de jubilarse. A Fructuoso le gusta conducir desde niño. ... Su padre, que era pastor, lo mandaba a buscar las ovejas en bici. Se colocó en un Spar y llevaba la compra a las casas. Trabajando en la construcción, conducía una ratona sin carnet y, tras sacárselo a los 18 años y un mes, recogía a los obreros en una Saba. En la mili, sacó todos los carnés posibles. Y, naturalmente, le pilló el 23F de conductor.

–¿Cómo se vive un golpe llevando el coche de un coronel?

–Estaba en Castellón y el capitán general era Miláns del Bosch, que sacó los tanques a la calle en Valencia, pero mi coronel dijo que su tropa no salía, que si el golpe era un farol, él triunfaba, pero si no, iba a la cárcel.

–El coronel triunfó y usted se licenció.

–Volví a la construcción, pero salió una oferta de empleo para conductores y me coloqué en la primera empresa de autobuses urbanos de Cáceres, Augosa, que la llevaba un guardia civil de Navas del Madroño.

–De nuevo un militar.

–Había dejado la Benemérita para llevar viajeros de la estación de tren a la Plaza Mayor. Después, en Aldea Moret, pidieron también autobús y nació la línea 1. A continuación, reclamaron en Las 300 y nació la 2.

–40 años de conductor, 7 alcaldes y 3 empresas.

–Se necesitaban más líneas, Augosa no podía con tanto y llegó Busursa en 1988, ya con unos 28 autobuses. Se crearon líneas para dar servicio a los nuevos barrios, pero surgieron problemas y entró Subús, del grupo Vectalia, que con unos 40 autobuses es la actual concesionaria del servicio.

–Del Comet al eléctrico.

–Empecé con un autobús Comet que no tenía ni dirección asistida. Los viajeros fumaban, se bajaban cuando querían. He acabado llevando uno completamente eléctrico. Los últimos vehículos que han llegado son seis híbridos y el eléctrico.

–¿Recuerda los tiempos de la movida en la Plaza?

–Los autobuses urbanos entraron en la Plaza Mayor hasta el año 1986. Con la movida, la gente llenaba la calle General Ezponda, salían con las cervezas a la calle y el bus no podía pasar. Se tomó la decisión de que no entraran en la Plaza entre las siete de la tarde del viernes y las siete de la mañana del lunes. La calle San Antón, la del Gran Teatro, era de doble dirección y como los espejos estaban muy bajos, golpeaban a los peatones en la cabeza.

–¿Accidentes?

–Ninguno. He tenido suerte. Para conducir, hay que utilizar los cinco sentidos y el sexto, el sentido común. Con un volante en las manos, nada de bromas.

–¿Los viajeros de hoy?

–Desde septiembre de 1983 hasta agosto de 2023, he estado cinco años de correturnos, 25 años en la línea 2 y 10 en la 5. Antes, conocías a todos los viajeros y preguntabas por la familia y por la vida. Ahora no y no es que sean más fríos, es que van siempre con el móvil.

–En el móvil, la app del bus.

–Y le hacen más caso que al propio bus. Alguna vez he llegado y me han dicho que la app dice que faltan dos minutos y que no suben.

–¿El bus gratis para menores?

–A veces, suben y no quieren bajar. Lo de gratis está bien, pero... Bueno, tal y como están las cosas, mejor no opino.

–¿La jubilación?

–Me dedico a la bicicleta y a la familia. La celebré invitando a mis compañeros a desayunar en la churrería Ronco Tovar de Casar. Me regalaron un reloj y una placa. Hice una chapa naif con un bus de la 5 y unos viajeros para los trabajadores discapacitados de Nova Forma, que los llevaba a Capellanías. Ahora me ven, me abrazan, me emocionan y me hacen llorar.