Tiempo en Extremadura: La semana arranca en Extremadura con una notable bajada de temperaturas y heladas

Jornadas de bufandas, guantes y abrigos. La semana estará marcada en Extremadura por una caída en los termómetros, que dejarán valores bajo cero en muchos ... puntos de la región. El frío y las heladas serán los protagonistas durante los próximos días debido a la entrada de una masa de aire polar que hará que las temperaturas se desplomen, no solo en la comunidad extremeña sino también en buena parte de la Península y Baleares. «El frío será intenso durante unos cuantos días», han advertido desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según la predicción de la Aemet, la bajada de los valores hará que la semana arranque en Extremadura con temperaturas mínimas que marcarán los -2 en Mérida y Navalmoral de la Mata; -1 grados en Badajoz, Don Benito, Villanueva de la Serena, Cáceres o Trujillo; y 1 en Plasencia. Las máximas se quedarán en estos lugares entre los 9 y 11 grados.

Los cielos estarán despejados pero se registrarán heladas débiles generalizadas, más fuertes en zonas montañosas.

«En el territorio nacional serán los días más fríos de lo que llevamos a invierno, con temperaturas que en general y para el conjunto de la semana que estarán entre uno y tres grados por debajo del promedio normal para esta época», apunta Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.

A pesar de estas condiciones, la Aemet considera que no se puede hablar estrictamente de ola de frío. No se puede catalogar este episodio así porque «de momento, no se cumplen los criterios de extensión, intensidad y duración necesarios para poder hablar en sentido estricto de una ola de frío», aclaran.

Ampliar Temperaturas previstas para este lunes (Aemet).

La situación será muy similar el martes, cuando se esperan que las temperaturas mínimas se mantengan sin cambios y las máximas vayan en ligero descenso. De nuevo se producirán heladas débiles generalizadas.

El miércoles los cielos permanecerán pocos nubosos. Durante esta jornada el mercurio continuará cayendo y las temperaturas mínimas descenderán aún más, aunque las máximas se recuperarán ligeramente. Continuarán las heladas.

Para el jueves se espera un aumento de la nubosidad, que se irá intensificando a lo largo del día. Podrían registrarse precipitaciones débiles por la tarde. La cota de nieve se situará en torno a las 800-900 metros. Las temperaturas bajarán levemente, oscilando entre los -2 y 12 grados en Badajoz y los -2 y 8 grados en Cáceres.

Mapa interactivo: consulta el Tiempo de HOY

De cara al fin de semana, de viernes a domingo, predominarán los cielos poco nubosos y los termómetros no experimentarán grandes cambios. Las temperaturas tanto diurnas como nocturnas continuarán siendo bajas, especialmente las mínimas.