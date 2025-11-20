El frío ya deja temperaturas bajo cero en Extremadura Primera noche gélida del otoño en la región provocada por una masa de aire ártico que ha irrumpido en la Península

M. Fernández Cáceres Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:43

La Aemet ya lo había avisado: bajón término desde la segunda mitad de semana en Extremadura provocado por una masa de frío ártico que irrumpe en la Península. Este jueves, los termómetros ya han caído a valores por debajo de los cero grados en la comunidad.

Las localidades cacereñas de Nuñomoral y Piornal han registrado -0,5 grados en torno a las cuatro y media de la madrugada mientras que en Villafranca de los Barros, el mercurio ha marcado -0,1 grados a las 7,40 horas.

En otros siete municipios, la mínima ha estado por debajo de un grado: Fregenal de la Sierra (0,1), Retamal de Llerena (0,5), Jerez de los Caballeros (0,6), Navalmoral de la Mata (0,6), Torrecilla de los Ángeles (0,6), Herrera del Duque (0,7) y Zafra (0,8).

En las cuatro ciudades principales, las mínimas han rondado entre 3,2 y 3,5 grados salvo la capital autonómica, que ha registrado un valor inferior. Así, en Mérida ha temperatura más baja esta madrugada ha sido de 1,2; en Plasencia de 3,2; en Cáceres de 3,4 y en Badajoz, de 3,5.

A nivel nacional, en las estaciones de Cap de Vaquèira y Port Ainé, ambas en Lleida, se han registrado -9,7 y -9,4 grados, respectivamente.

Como ya se ha contado, el aire polar entrará de manera progresiva y dejará un ambiente más invernal. Mañana viernes y sobre todo, el sábado, continuará esta tendencia.

Este último día, el sábado, se marcarán cero grados de mínima de manera generalizada y en algunas zonas, los termómetros marcarán valores negativos.

En la provincia de Cáceres, por ejemplo, la predicción de la Aemet apunta que en Nuñomoral el mercurio caiga hasta los -3 grados; en Pinofranqueado o Torrecilla de los Ángeles, -2; y en Piornal, Hervás o Pozuelo de Zarzón, bajará hasta los -1.

En la provincia de Badajoz, en Peraleda de Zaucejo se esperan -2 grados; mientras que en Cabeza de Buey o Villarta de los Montes podrían llegar a -1.

Respecto a las máximas, se situarán de manera general entre los 10 y los 14 grados.