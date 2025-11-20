HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El frío ya deja temperaturas bajo cero en Extremadura

Primera noche gélida del otoño en la región provocada por una masa de aire ártico que ha irrumpido en la Península

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:43

Comenta

La Aemet ya lo había avisado: bajón término desde la segunda mitad de semana en Extremadura provocado por una masa de frío ártico que irrumpe en la Península. Este jueves, los termómetros ya han caído a valores por debajo de los cero grados en la comunidad.

Las localidades cacereñas de Nuñomoral y Piornal han registrado -0,5 grados en torno a las cuatro y media de la madrugada mientras que en Villafranca de los Barros, el mercurio ha marcado -0,1 grados a las 7,40 horas.

En otros siete municipios, la mínima ha estado por debajo de un grado: Fregenal de la Sierra (0,1), Retamal de Llerena (0,5), Jerez de los Caballeros (0,6), Navalmoral de la Mata (0,6), Torrecilla de los Ángeles (0,6), Herrera del Duque (0,7) y Zafra (0,8).

En las cuatro ciudades principales, las mínimas han rondado entre 3,2 y 3,5 grados salvo la capital autonómica, que ha registrado un valor inferior. Así, en Mérida ha temperatura más baja esta madrugada ha sido de 1,2; en Plasencia de 3,2; en Cáceres de 3,4 y en Badajoz, de 3,5.

A nivel nacional, en las estaciones de Cap de Vaquèira y Port Ainé, ambas en Lleida, se han registrado -9,7 y -9,4 grados, respectivamente.

Como ya se ha contado, el aire polar entrará de manera progresiva y dejará un ambiente más invernal. Mañana viernes y sobre todo, el sábado, continuará esta tendencia.

Este último día, el sábado, se marcarán cero grados de mínima de manera generalizada y en algunas zonas, los termómetros marcarán valores negativos.

En la provincia de Cáceres, por ejemplo, la predicción de la Aemet apunta que en Nuñomoral el mercurio caiga hasta los -3 grados; en Pinofranqueado o Torrecilla de los Ángeles, -2; y en Piornal, Hervás o Pozuelo de Zarzón, bajará hasta los -1.

En la provincia de Badajoz, en Peraleda de Zaucejo se esperan -2 grados; mientras que en Cabeza de Buey o Villarta de los Montes podrían llegar a -1.

Respecto a las máximas, se situarán de manera general entre los 10 y los 14 grados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  2. 2

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  3. 3

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  4. 4 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  5. 5 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  6. 6 Once candidaturas por provincia concurren a las elecciones autonómicas
  7. 7 El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas
  8. 8 La Aemet avisa: llega el frío polar, ¿cuánto bajarán las temperaturas en Extremadura?
  9. 9

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  10. 10

    El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El frío ya deja temperaturas bajo cero en Extremadura

El frío ya deja temperaturas bajo cero en Extremadura