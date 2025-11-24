El frente frío ya deja más 25 litros en la región y rachas de 61 kilómetros por hora

M. Fernández Cáceres Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:46 | Actualizado 18:19h. Comenta Compartir

El paso de un frente frío por Extremadura ya ha dejado precipitaciones de más de 25 litros por metro cuadrado y algunas rachas fuertes de viento en la región de hasta 61 kilómetros por hora.

Las localidades más lluviosas han sido cacereñas: Hoyos con 25,4 litros; Tornavacas con 22,2; Piornal con 20,6; y Valverde del Fresno con 18,4, según los datos provisionales recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, hasta las 17,00 horas. A nivel nacional, el acumulado supera los 50 litros en algunas estaciones meteorológicas gallegas.

Respecto a las rachas de viento, la estaciones de Cáceres ha registrado 61 kilómetros por hora, seguida de Navalvillar de Ibor con 58 km/h, Santa Marta con 54 km/h y Jaraicejo con 52 km/h. En España, las mayores rachas han alcanzado 113 kilómetros por hora en Estaca de Bares /la Coruña) y 100 km/h en Valdezcaray (La Rioja).

Esta madrugada, la temperatura más baja ha sido de 4,7 grados, en Piornal, por lo que no ha habido mínimas nocturnas tan gélidas como las de los últimos cuatro días, en las que los termómetros han estado por debajo de los cero grados.

El peor día ha sido la madrugada del sábado al domingo. El mercurio bajó hasta los -3 grados en Nuñomoral, hasta los -2,9 en Piornal y hasta los -2,8 en Peraleza del Zaucejo. También estuvieron por debajo de los dos grados en Navalmoral de la Mata (-2,6) y Villafranca de los Barros (-2,5). En total, 25 municipios extremeños tuvieron mínimas por debajo de los cero grados.

Ampliar Mínimas de la madrugada del sábado al domingo. AEMET

Las mínimas volverán a descender durante los próximos días, aunque de momento, la predicción no apunta a que se registren temperaturas bajo cero en la región en lo que queda de semana.

En cuanto a la lluvia, el frente frío acabará mañana de recorrer la Península, por lo que la Aemet no descarta alguna precipitación débil dispersa en la región extremeña de madrugada, pero no a lo largo del día ni tampoco en sus predicciones para las próximos jornadas, que abarcan hasta el viernes de esta semana.