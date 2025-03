Freampa reclama a la Junta que resuelva ya la convocatoria de becas para libros de texto

El inicio del curso escolar es cada año un momento complicado para las familias extremeñas por el aumento en los gastos domésticos que conlleva el ... arranque de la actividad lectiva, y en este 2023, si cabe, lo está siendo un poco más. Especialmente para quienes están pendientes de saber si contarán con ayuda o no para la adquisición de los libros de texto, porque a día de hoy aún lo desconocen.

«Estamos en plazo porque aún no ha finalizado agosto, pero vamos con retraso; habitualmente sobre el 20 de este mes la Junta ha resuelto ya la convocatoria de ayudas y los padres sabemos si tenemos o no beca y nos podemos organizar», explica Maribel Rengel, presidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de centros públicos (Freampa).

Este año, por el momento, la Consejería de Educación aún no ha resuelto la convocatoria y, «a pesar de que entendemos que todo nuevo gobierno requiere una adaptación, es preciso que esta resolución llegue cuanto antes», añade Rengel.

La orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional que regula las ayudas de libros para alumnos de enseñanzas Primaria y Secundaria fue publicada en el DOE el 22 de junio de 2023. A partir del día siguiente a la publicación empezó a contar el plazo de 15 días hábiles para formalizar las solicitudes por parte de las familias, concluyendo el pasado 13 de julio.

En estos momentos, según detalla la Consejería de Educación, se están contrastando los datos de rentas aportados por las familias con la Agencia Tributaria para proceder a su resolución, para determinar si deben ser o no becadas. La administración dice que «en este mes de agosto se han de resolver» y que, posteriormente, los centros publicarán el listado con los alumnos que resulten beneficiarios y los que se quedarán sin las ayudas.

Pero a día hoy esa resolución no se ha producido «y crece la incertidumbre entre las familias, porque no van a comprar libros sin saber si cuentan o no con beca», afirma la presidenta de Freampa. Porque los libros de texto son un gasto considerable, si no el más importante de los que conlleva el inicio del curso escolar, «pero no el único; de ahí la importancia de conocer cuanto antes, y quedan pocos días para que finalice agosto, si se cuenta con beca o no».

Otra complicación

Se da la circunstancia, además, que el cambio de currículum que ha supuesto la reforma de la ley educativa ha obligado a una renovación también de los libros de texto. El curso pasado fueron nuevos los de los cursos impares de Primaria y Secundaria y este año lo serán los de los cursos pares.

«Hay cambio de libros con cada nueva ley educativa, aunque no todos los contenidos sufran una modificación sustancial, y la verdad es que esto es un trastorno», afirma Javier Escalante, director de un instituto de la región. Y explica: «Nos hemos encontrado, por ejemplo, con que hacía apenas dos años que habíamos adquirido libros de Lengua de cuarto de la ESO para el banco, para repartir entre el alumnado, y ahora ya no nos valen porque hay un nuevo libro para esta materia».

Una dificultad añadida este curso «y motivo por el que urge que se resuelva la convocatoria de becas», insiste Rengel. Porque ahora tirar de los bancos de libros que hay en los centros puede resultar más complicado.

«Los tenemos que ir renovando», confirma Escalante. Los bancos que se han ido generando y ampliando en colegios e institutos han venido completando de hecho las becas de la administración, que se concretan en un máximo de 120 euros por alumno en Primaria y de 150 euros en Secundaria. «De tal modo que al alumno becado, en nuestro caso, se le da el cheque para que adquiera algunos libros y el resto se los prestamos del banco», detalla el director del instituto.

Un sistema por el que no todos los centros han optado. «En nuestro caso, por ejemplo, con la ayuda para becas que nos da la Consejería de Educación, nosotros adquirimos los libros para el banco y se los entregamos a los padres», explica Fernando Iglesias, director de un colegio.

Ahora, tras el cambio de ley, colegios e institutos tienen que renovar también los libros. «Y esta circunstancia la debería haber tenido en cuenta igualmente la administración», opina la presidenta de Freampa. «Porque el cambio de libros les ha tocado a las mismas familias, que el año pasado se encontraron con nuevos libros en los cursos impares de Primaria y Secundaria y que este año se encontrarán en la misma circunstancia los cursos pares».

Una renovación, no obstante, que es beneficiosa para las librerías, donde la venta de libros de texto se ha venido reduciendo precisamente por el buen funcionamiento de los bancos de colegios e institutos en los últimos años. Librerías que también están pendientes de la resolución de la Consejería de Educación, «porque los pedidos por parte de los centros no comenzarán hasta que sepan con qué fondos cuentan para libros», aclara Juan Ángel Bermejo, librero placentino. «Habitualmente a finales de agosto, por estas fechas, ya teníamos los pedidos».

El cambio de gobierno está suponiendo de momento un pequeño retraso en la resolución de la convocatoria de becas que las familias confían, no obstante, en que se produzca de manera inminente.