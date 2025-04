Freampa celebra que ningún niño se quede sin comedor, pero reivindica su gratuidad

Freampa, la Federación regional de asociaciones de madres y padres de alumnos defiende la gratuidad del servicio del comedor, «al igual que deberían ser ... gratuitos los libros», pero considera que el hecho de que todas las familias que han solicitado este recurso puedan acceder a él, aunque sea pagando, es una noticia tranquilizadora para los que temían quedarse sin plaza por «efecto llamada» que ha provocado una medida que no va a poder llevarse a cabo tal y como se anunció. Así lo ha expresado Maribel Rangel, la presidenta de Freampa, que considera que deben conjugarse las necesidades de las familias vulnerables con las de todas aquellas que necesitan conciliación.

Para Rangel el curso escolar arranca con el enorme gasto que han tenido que hacer las familias sin beca a las que no va a cubrir los bancos de libros, desabastecidos por el cambio editorial. Ella pide que el sistema educativo no esté tan lastrado por las imposiciones de la industria del libro y que haya la posibilidad de utilizar materiales más baratos. A juicio de esta representante de las familias a la educación en la región habría que darle «una buena vuelta» para que sea verdaderamente pública y no genere una desigualdad en función de la renta familiar.

Ampas

A la expectativa sobre las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura estaban ayer también miembros de las asociaciones de padres y madres (Ampas) de Extremadura. En la del Prácticas, que gestiona el comedor de este centro público, no habían experimentado un incremento llamativo las solicitudes para utlizar este recurso a pesar del interés producido por el anuncio de gratuidad. «La demanda está más o menos como otros años, quizás se esté normalizando después de la covid», explicaba Ana Cristina Solís, vocal de la junta directiva de este centro escolar de Cáceres.

Explica que en este caso los padres tienen que pagar por adelantado y que, como sucedió el pasado año, es a final de curso cuando se reintegra esta cantidad. Esa circunstancia, que no sea gratis de partida, hace que no sea un recurso tan deseado como en los comedores gestionados por la propia Junta, en donde no hay que adelantar ningún dinero. En el ámbito urbano todavía son mayoría los colegios que gestionan sus comedores a través de la Ampa, algo similar a lo que sucede en los colegios concertados, que en algunos casos suelen tener comedores propios. En este caso suelen ser las propias direcciones de los centros las que se ocupan de todo para dar de comer a su alumnado, con precios que suelen rondar los siete u ocho euros por menú y niño, según los datos consultados por este diario.