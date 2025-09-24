HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Trinidad Peñato, alcalde de Torremejía. HOY

Francisco Trinidad, alcalde de Torremejía: «No voy a dimitir»

El regidor abandonará el PP, pasará a ser concejal no adscrito y con él lo harán los otros cinco concejales que forman el equipo de gobierno

A. B. Hernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:54

Francisco Trinidad Peñato, alcalde de Torremejía del PP que ha sido condenado por un doble delito de lesiones a dos vecinos del pueblo, a ... un hijo y a su madre, y al que su partido ha suspendido de militancia y le ha exigido que abandone los cargos públicos, seguirá al frente del Ayuntamiento. «No voy a dimitir», declara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  3. 3 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  4. 4 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  5. 5 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  8. 8

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz
  9. 9

    Un vecino de Badajoz logra licencia de obra para su vivienda tras colocar un cartel de protesta en la fachada
  10. 10

    El PP suspende de militancia al alcalde de Torremejía y le exige «la dimisión inmediata» de sus cargos públicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Francisco Trinidad, alcalde de Torremejía: «No voy a dimitir»

Francisco Trinidad, alcalde de Torremejía: «No voy a dimitir»