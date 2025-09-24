Francisco Trinidad, alcalde de Torremejía: «No voy a dimitir»

Francisco Trinidad Peñato, alcalde de Torremejía del PP que ha sido condenado por un doble delito de lesiones a dos vecinos del pueblo, a ... un hijo y a su madre, y al que su partido ha suspendido de militancia y le ha exigido que abandone los cargos públicos, seguirá al frente del Ayuntamiento. «No voy a dimitir», declara.

Lamenta la decisión adoptada por el PP de Extremadura, «se ha tomado sin conocer mi versión», y tampoco está conforme con la sentencia del Juzgado de instrucción número 4 de Mérida, que le condena a pagar una multa de 560 euros por el delito de lesiones al vecino y de otros 240 a la madre de éste, y la cantidad de 175 euros a cada uno de ellos en concepto de responsabilidad civil.

El alcalde de Torremejía cuenta con el apoyo de los cinco concejales que conforman su equipo de gobierno. «Yo he puesto mi cargo a disposición de mis compañeros, pero han querido que continúe», dice. «Son los vecinos los que me han puesto de alcalde, no el partido y, por eso, no voy a dimitir».

Francisco Trinidad pasará a ser concejal no adscrito y con él abandonarán el PP sus cinco concejales. «Si el partido te hace algo, nos iremos contigo, me dijeron y así será. La renuncia será conjunta en el primer pleno que sea posible», adelanta el regidor que insiste en que el PP ha lanzado un comunicado con las medidas disciplinarias «antes de que yo les pudiera explicar lo ocurrido». Desde su punto de vista, además, medidas que no son proporcionales al delito cometido. «Hablamos de lesiones leves y ellos consideran que son de extrema gravedad».

Autolesiones

También dará la batalla en la vía judicial. «Voy a recurrir una sentencia con la que no estoy de acuerdo», adelanta. «Los hechos en los que se basa no ocurrieron así», afirma.

Según su versión, es cierto que se negó a atender a Francisco José B. M. y a su madre Catalina, «pero no hubo ni puñetazos ni sangre». Explica que «no pude atenderlos porque tenía prisa, tenía que presentar un escrito en la junta electoral de zona y quise salir del despacho. Ellos lo trataron de impedir y hubo un forcejeo, pero en ningún momento pasó nada más porque yo llevaba en una mano el móvil y en otra una carpeta y no solté ni una cosa ni otra».

El alcalde de Torremejía asegura que «el hijo y la madre salieron del Ayuntamiento sin ninguna herida y mi opinión es que después se autolesionaron», versión que tratará de probar en el recurso contra la sentencia dictada.

Hechos probados

Frente a ella, cabe recordar, que los hechos probados en esa sentencia indican que el 28 de junio de 2023 Francisco José B. M., acudió al Ayuntamiento de Torremejía para hablar con el alcalde de la gestión que estaba llevando a cabo la concejala de Urbanismo relativa a un negocio que explotaban sus padres.

El alcalde le dijo que no le podía atender. El vecino abandonó las dependencias municipales y llamó por teléfono a su madre para contarle lo sucedido. Ésta decidió personarse en el Ayuntamiento y volver a intentarlo.

La mujer preguntó a Francisco Trinidad por qué no había querido atender a su hijo «tras lo cual, el alcalde, muy alterado, se dirigió a Francisco José llamándole sinvergüenza y sujetándolo por el cuello, así como propinándole un puñetazo y arañándole el tórax». La madre, Catalina, intentó separarlos, «siendo zarandeada por el acusado».