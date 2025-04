Francisco Espárrago reemplaza a Elena Diéguez al frente de la DO Dehesa de Extremadura

Francisco Espárrago Carande (Badajoz, 1959) es el nuevo presidente del consejo regulador de la denominación de origen 'Dehesa de Extremadura'. El presidente de Señorío de ... Montanera, la industria que habitualmente ha aportado casi siempre más cochinos a la denominación de origen del jamón extremeño, toma el relevo de Elena Diéguez. Presidenta desde septiembre de 2021, Diéguez ha adelantado unos meses su salida prevista toda vez que deben convocarse elecciones entre abril y mayo de este año. En declaraciones a HOY, indica que lo ha hecho para favorecer la renovación al frente del consejo para que el sector industrial accediese a la presidencia.

Elena Diéguez, antes vicepresidenta, de la DO del ibérico, sucedió en el puesto al fallecido Heraclio Narváez, presidente del consejo rector de la DO del porcino extremeño desde que se creó, en 1990. Diéguez formaba parte de la lista de ganaderos consensuada entre las organizaciones agrarias. Junto a ella estaban Ángel García Blanco; Santiago Pérez Montero; Fernanda Solís de Ovando y Ascensión Drake Jaraquemada.

Estas cinco personas integraban el consejo regulador junto a los representantes del sector industrial entre los que estaban Antonio Cordero, de Estirpe Negra; Carmen García, de Montesano; Eduardo Ramos, de Señorío de Montanera (fallecido el año pasado), y Sonsoles Peyró, de Dehesa de Solana de Extremadura. La vicepresidenta del consejo es ahora Carmen García, de Montesano.

El nuevo presidente del marchamo de calidad del jamón extremeño es una persona muy conocida en el sector. En conversación con HOY, Francisco Espárrago subraya que ha dado el paso porque considera que «hay que darle una vuelta» a una denominación de origen que «certificando 13.000 cochinos al año no puede seguir. Hay que potenciar y visibilizar mucho más esta DO para alcanzar al menos 25.000 cochinos al año».

A su juicio, la denominación de origen se ha centrado estos años en controles «muy fuertes a los ganaderos en muchos aspectos burocráticos que no son necesarios» y en controles «fuertes a los industriales» que no han servido para mejorar la calidad del producto, porque «eso está fuera de toda duda con la DO. Pero se trata de hacer más atractivo a ganaderos e industriales apostar por llevar sus cochinos y de simplificar ciertos procesos, algo que no se hace, como si se hace en otras denominaciones de origen del ibérico».

Para Espárrago, hay que desarrollar también una «intensísima» labor de promoción, «de visibilización, de promoción, porque si no existe esa promoción, no se habla de nuestra DO, y si no se habla de nuestra DO, las posibilidades de hacerla atractiva para el consumidor y el mercado en general es mucho más baja».

Industrial del porcino desde 1987, pocos años antes desde que se creara la denominación de origen 'Dehesa de Extremadura', su empresa, Señorío de Montanera siempre había sido, hasta los últimos años, las que más cochinos certificada campaña tras campaña para el marca de calidad del ibérico. Ahora, Francisco Espárrago subraya que se abre una nueva etapa con expectativas para que 'Dehesa de Extremadura' «despegue y tenga el peso que se merece para una región única en cuanto a productoras de cerdos de calidad».

Espárrago no ha aclarado si estará al frente de una lista entre ganaderos e industriales cuando se convoquen elecciones al consejo rector de la denominación de origen a partir de la próxima primavera. Lo que desea, en todo caso, es que se pueda presentar, como sucedió en 2021, una lista «consensuada para remar todos en el mismo sentido».