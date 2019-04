Fragoso asegura que Ángel Vadillo «aún no ha pagado con la sociedad» EFE Sábado, 27 abril 2019, 08:52

badajoz. El presidente de los populares pacenses, Francisco Javier Fragoso, señaló ayer que el PP intentará que los jueces pongan la cordura que no tienen los socialistas al presentar a Vadillo a la Alcaldía de Alburquerque. Una decisión que cataloga de «inmoral» y «éticamente reprochable». «Vadillo es un criminal que no ha pagado con la sociedad por la condena, ya que fue indultado para no entrar en la cárcel por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», indicó el primer edil pacense.

Esto se ha producido cuando los partidos habían llegado a un acuerdo de no indultar a políticos y menos a los que han «vejado» a mujeres, advirtió.

«Exigimos que el PSOE lo eche de la candidatura porque no es digno que una persona que utilizó su puesto de alcalde contra una mujer por el mero hecho de criticarle tenga el aval del partido», subrayó.

El dirigente popular manifestó que con este hecho el PSOE ha demostrado que no le importa la ética ni la política, tan solo los votos. El PP está cansado, según Fragoso, «se le llena la boca de feminismo, de defensa a las mujeres, de luchar por la igualdad y contra el maltrato, y luego decide que encabece una de sus listas, la de Alburquerque, alguien que está condenado por amenazar, amedrentar y hacer una campaña de persecución a una mujer por motivos únicamente de su vida privada».

«A los socialistas les dan igual los derechos de las mujeres y estoy convencido de que los ciudadanos de Alburquerque y Extremadura les van a hacer pagar esta decisión», sentenció.

Desde el PP de la provincia de Badajoz aseguraron que el partido recurrirá ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo la candidatura municipal del PSOE de Alburquerque si esta formación no retira antes del 2 de mayo a su cabeza de lista, el alcalde Ángel Vadillo.