El fotógrafo extremeño al que fusilaron en Mallorca

«Cuando mis amigas venían a casa de mi abuela, siempre preguntaban quién era ese hombre de la foto enmarcada tan grande, y yo les ... respondía que era el hermano de mi abuela al que mataron en la Guerra». Ese hombre de la foto en blanco y negro era Antonio Pedro Celestino González Rodríguez, extremeño, militar, fotógrafo y sindicalista fusilado por el bando franquista en la Guerra Civil, y la mujer que guarda ese recuerdo infantil es su sobrina-nieta María Jesús Balaguer, que este sábado recogerá en Palma de Mallorca los restos de ese familiar al que empezó a buscar hace más de quince años.

El 19 de mayo de 1908 nació en Cáceres Antonio González, hijo de Antonio González Deni (madrileño) y de Manuela Rodríguez García (de Botija, Cáceres). «A los 16 años se alistó en el Ejército», reconstruye la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, que ha estado en contacto con Balaguer, que pertenece al movimiento memorialístico de Baleares.

«En los años veinte del pasado siglo –continúa ARMHEX–, González estuvo destinado en Marruecos durante la conocida como Guerra del Rif, tras la sublevación de las tribus del norte de Marruecos contra el dominio colonial español. Con la llegada de la II República en 1931, abandonó el Ejército para dedicarse a la fotografía y a la militancia sindical. En la CNT fue secretario del Transporte marítimo en Palma de Mallorca, colaboró con el periódico 'Solidaridad' y participó en la suscripción para poner en marcha los proyectos 'Cultura Obrera' y 'Biblioteca circulante', destinado este último a la formación y difusión cultural entre la militancia obrera».

Fotos junto a la Catedral de Palma

«En Palma trabajó como fotógrafo ambulante, se ponía en la zona de la Catedral y de la plaza de la Reina», completa Maria Jesús Balaguer, que asegura que desde pequeña oyó en casa hablar de su tío-abuelo. «Era el único hermano de mi abuela –sitúa–. En mi casa se le tuvo siempre mucho cariño y en gran estima».

Y esto, claro, influyó en que ella diera el paso de intentar buscarlo. «Empecé porque no quería que el nombre de mi tío quedase en el olvido, como si nunca hubiese existido», explica su descendiente. «Teniendo el sentimiento de injusticia y también el derecho de saber qué pasó con él, yo no quería que estuviese donde sus asesinos lo hubiesen tirado. Yo quería traerlo a casa con su familia».

Ampliar González, en una foto familiar.

La tarea no fue sencilla, principalmente porque no había ningún hilo del que empezar a tirar. «Mi madre y mi abuela –contextualiza Balaguer– ya habían fallecido, y yo no tenía documento alguno para probar que mi tío había existido, así que empecé la búsqueda por la parroquia de San Mateo». «A través de la partida de bautismo de mi abuela, conseguimos la de su hermano Antonio. Y en el registro civil conseguí su partida de nacimiento. También estuve buscando en el Archivo General Militar de Guadalajara, del que me enviaron unos cuantos documentos de su paso por el Ejército. Así es como conocí datos como su altura, su color de pelo, cómo era su nariz y todas estos detalles que apuntaban sobre los reclutas cuando entraban en el Ejército».

El 19 de julio de 1936, un día después del inicio de la Guerra en la Península, Antonio González fue detenido. «Le arrestaron cuando volvía de un viaje a Barcelona», relata Balaguer. «Según el libro de detenciones encontrado en el Archivo de Mallorca y el Libro de gobernación, aunque se anotó su puesta en libertad, era falso», continúa la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura. «En realidad –sigue–, fue asesinado la noche del 4 ó 5 de enero de 1937 junto a otros compañeros, y luego dado por 'desaparecido' en una fosa común, sin ningún tipo de procedimiento judicial. Dejó madre, hermana, esposa y dos hijos, de cuatro y cinco años».

«Él estuvo preso en el castillo de Bellver», añade la sobrina-nieta de González, que admite que llegó a perder la esperanza de encontrar los restos de su familiar. «Yo pensaba que estaría en la fosa de Porreres, donde se encontraron los restos de 115 personas, pero cuando quedó claro que entre todas esas víctimas no estaba mi tío, pensé que ya no le encontraríamos».

La agradable sorpresa llegó cuando le comunicaron que el cadáver había aparecido en una fosa que no figuraba en los registros, la del cementerio de San Coletes (Manacor), junto a los de otras tres víctimas. «Me quedé en shock», recuerda María Jesús Balaguer, que muestra su agradecimiento «a todas las asociaciones, administraciones y particulares que han ayudado a encontrar a mi tío».

El Gobierno balear

ARMHEX explica que «los trabajos de excavación y búsqueda de las fosas han sido realizados por la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno Balear, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con el apoyo de familiares y asociaciones memorialistas». «Su cuerpo estaba maniatado y presentaba varios impactos de bala, y han sido los análisis de ADN los que han permitido certificar su identidad», detalla la Asociación extremeña, que se felicita por el acto de este sábado en Palma de Mallorca.

«Queremos que sirva como homenaje y reconocimiento social a quienes sufrieron castigo por enfrentarse al fascismo, defendiendo la Segunda República y unos modelos sociales más libres y justos». «Es necesario –sigue el colectivo– que se reconozcan y se reparen, siquiera simbólicamente, sus sufrimientos. A esto, sin duda, pueden contribuir unos actos cívicos como el de este sábado en Palma (será al mediodía en el 'Muro de la memoria' del cementerio de la ciudad)». «Es –concluye la asociación extremeña– una exigencia de justicia y de reparación de las víctimas que no admite más pasividad y demora, en pleno siglo XXI, en un estado democrático y de Derecho».