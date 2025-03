De blanco entero, con los únicos colores de unos coches americanos estampados en la espalda de su camiseta de algodón, Alberto García-Alix entra en ... el antiguo convento de Santa Catalina de Badajoz con las manos sobre sus caderas. Mira a izquierda, su cara fundida con la de un felino; mira a derecha, ve sus fotos superpuestas de dos Rubens, avanza unos pasos, suspira y musita: «Muy bien, muy bien».

La exposición de Alberto García-Alix que se inaugura este viernes por la tarde (20.30 horas) es el pelotazo que acaba de consagrar, en el sentido laico del verbo, esta sala del Casco Antiguo de Badajoz donde se reconvirtió un convento a favor del arte contemporáneo.

El lugar, gestionado por Julián Mesa, acoge desde junio de 2021 el proyecto Arteria de la Concejalía de Cultura. Ahora ha conseguido atraer a Alberto García Alix (León, 1956), el fotógrafo más conocido de España. Premio Nacional de Fotografía en 1999, ha expuesto en salas y museos de todo el mundo. Cubierto de tatuajes cuando nadie se tatuaba, de joven conoció el inframundo y a todos los que en Madrid, donde vive, se salieron del carril antes de triunfar. Leal al blanco y negro y ajeno a lo digital, en esta entrevista reconoce que a estas alturas aprovecha la sabiduría que atesora.

Mira uno de sus montajes y se jacta de cómo ha encajado la mano de un cuadro en el pecho de otro. «¿Esta quedó bien, eh?». Cómo negarlo. Impone semejante trayectoria, pero su voz ronca destila ternura cuando habla de su madre de 94 años. Alberto García-Alix no tiene carné de coche y hubiera venido en una de sus Harley Davidson de Madrid a Badajoz de no ser por un accidente reciente que le ha dejado tocada una rodilla.

En constante evolución, y siempre brillante, hace poco se apropió de la luz y los pinceles de los clásicos. La muestra que ha traído a Badajoz reinventa mediante la técnica de la superposición a Goya, Velázquez o Rubens, entre otros. Se titula 'Fantasías en El Prado'. De un total de setenta fotos como cuerpo del trabajo, han salido catorce obras seleccionadas a conciencia para este espacio, de ahí su aura religiosa.

–¿Cómo surge esta exposición?

–La Asociación de Amigos del Museo del Prado nos encargó a doce fotógrafos dos fotos a cada uno con una interpretación libre de cómo vemos el museo. Hice las dos primeras fotos con esta misma técnica y me fascinó entrar en El Prado a trabajar. Entregué las dos fotos y se acabó, pero cuando llegó la exposición, El Prado empleó una foto mía de cartel y me dije, 'esta es la mía'. Así que pedí permiso para trabajar allí. Te ponen cortapisas, como hacerlo sin público, poco tiempo, o no usar un taburete mayor de ochenta centímetros, y los cuadros no solo están muy altos sino que tienen mucho brillo porque hay barnices y aceites. Era un trabajo muy complejo.

–No pensaba que a usted le pusieran condiciones.

–Son los cuadros de El Prado, se las ponen a todo el mundo. No sabían lo que haría, aunque podía haber habido mayor interés en ayudarte. Pero para mí fue muy estimulante entrar de noche en El Prado y pasear yo solo por las salas con todos los Velázquez y los Goya. Da cierto 'terror vacui'.

–¿Sufrió porque ante una oportunidad así las posibilidades son casi infinitas?

–El problema no es eso, el problema está aquí (se señala la sien). Porque luego cuando lo vas a hacer todo son dificultades. Estás expuesto a cómo reacciona la plata, no sabes dónde haces una y dónde encajas la otra... Fue un trabajo muy lento y a veces descorazonador. Había veces que entraba una noche en las tres horas que tenía y no salía ni una sola foto. Eran todas confusas, tratabas de que encajaran, que no hubiera brillos... También hay algo de azar.

–¿Cuánto tiempo le llevó?

–Estuve así tres años, lo que pasa es que no entraba todos los días. Había veces que iba una vez al mes. Solo en pandemia aceleré.

«Haces una buena foto y estás contento, pero si haces una foto mala te odias para siempre» Alberto García-Alix Fotógrafo

–Se le conoce por su estilo crudo y directo, pero esto es otra cosa, ¿en qué etapa diría que se encuentra como fotógrafo?

–(Se queda pensativo). Imagino que en una etapa con una gran sabiduría. Pero no lo sé, diría que hoy tengo más recursos que hace unos años y mayor comprensión del hecho fotográfico, pero aún así descubro cosas.

García-Alix iba a salir ayer de su hotel con su cámara (una Hasselblad) a «cazar» algo por Badajoz, pero esta entrevista se lo impidió. Por otro lado, confiesa que lamenta a menudo no llevar cámara cuando se topa con la escena o luz deseada

–Estuvo con su cámara en Badajoz hace unos veinte años, concretamente en Carnaval, pero nunca se supo qué extrajo de aquella experiencia

–Había pasado de camino a Portugal, pero la primera vez que me quedé fue en Carnaval. Hice muchas fotos y le saqué partido, lo sorprendente es que nunca nos pidieron las fotos. Y pagaron.

–Con lo colorido que es el carnaval y usted que solo trabaja en blanco y negro...

–El blanco y negro también es muy colorido, de otra manera, pero fue muy interesante estar aquí tres días de safari saliendo por las mañanas de caza.

–Me consta que no ha sucumbido a lo digital y sigue trabajando en lo analógico y revelando en cuartos oscuros, pero no me diga que no hace alguna que otra foto con el móvil.

–Acabo de hacer una foto de la sala, pero no las miro, es solo para que mi secretaria vea cómo ha quedado todo. Yo me olvido de que el móvil lleva cámara.

–¿Consiguió retratar a José Tomás?

–Aquello nació cuando El País me preguntó a quién me gustaría retratar y dije que a él. El País entonces lo llamó, pero no quiso fotos. Imagínate intentar fotografiar a José Tomás en aquel momento y encontrar la épica y la lírica en un retrato de ese hombre. Menudo reto. Haces una buena foto y estás contento toda la vida, pero haces una mala foto y te odias para siempre.

–Este año vino a Extremadura a retratar a un torero.

–Sí, a Alejandro Talavante para hacerle el cartel de este año.

–Un aficionado a la fotografía dijo hace poco en este periódico que la foto es magia porque robas un momento al presente para evocarlo en el futuro, ¿para usted qué es?

–Eso está muy bien dicho, pero hoy día para mí la fotografía es un espacio donde inventarme, un territorio donde soy yo el que decide cómo lo voy a hacer. En cuarenta años que llevo haciendo fotos evolucionas y vas cambiando.

–Lo digital lo ha invadido todo y ahora ha llegado la inteligencia artificial, ¿cómo procesa usted todo ese catálogo que desfila ante sus ojos?

–(Suspira) lo veo y pienso que estoy viejo. (Se ríe).