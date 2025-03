Una foto de un profe

El pasado 13 de diciembre, coincidiendo con las comidas y cenas de empresa y el posterior rato de fiesta en discotecas y pubs, publicamos en ... esta contraportada un artículo titulado 'El derecho a un pedo digno'. Recordábamos el 20 aniversario de los últimos «sucesos revolucionarios» de La Madrila, esa zona cacereña de copas que es ya un espacio mítico y simbólico. La foto que ilustraba el artículo era de archivo: una instantánea de 2019 en la que se veía a un grupo de jóvenes levantando las manos, saludando al fotógrafo y disfrutando de la alegría propia de su edad.

Al día siguiente, me llegó un correo electrónico. Lo enviaba uno de los jóvenes de la foto. Su nombre: Javier Montes Bernal. Me comentaba que él era uno de los chavales que salía en la foto y me hacía un ruego con mucha educación: «Si puedes hacer el favor de rectificar o poner que esta foto no es de ahora, ya que soy docente y me han hablado algunos padres y algunos compañeros del cole». Imagino que los padres de sus alumnos y sus compañeros docentes bromearían con Javier tras ver la foto bajo un titular: 'El derecho a un pedo digno', extraído de un mensaje que en 2003 había enviado un internauta desde Nueva York con el siguiente texto: «Seguid luchando por vuestros ideales y por el derecho a un 'pedo' digno».

Efectivamente, la foto no era de diciembre de 2022, sino de hace tres años, la actitud de Javier era la quien está pasando un rato agradable con sus amistades y no tenía nada que ver ni con los sucesos de 2003 ni con un pedo digno ni indigno. Todo esto, que no deja de ser anecdótico, me recuerda al caso de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin (Helsinki, 1985), una mujer joven que, haciendo lo propio de su edad, disfruta en las fiestas con sus amigos, pero una foto subida a las redes la obligó a demostrar que no se drogaba, que no estaba borracha y que no había descuidado sus deberes como primera mandataria finlandesa.

El caso de Javier Montes no es el mismo que el de Sanna Marin. El profesor extremeño sale en una foto de hace tres años, no de hace una semana, y nadie se ha metido con él de manera hiriente, simplemente alguna broma, pero en ambas situaciones se demuestra nuestra vulnerabilidad ante las redes sociales. O tenemos las espaldas muy anchas o no podremos hacernos fotos ni permitir que nos las hagan salvo en el ámbito más íntimo y familiar. Y ni así.

Tengo amistades que en cuanto ven un fotógrafo, salen corriendo. Y no son personas conocidas ni tan siquiera desempeñan un trabajo delicado por su exposición social, caso de los profesores, pero saben que las fotos las carga el diablo y lo que antes se pegaba en un álbum y servía para disfrutar de un rato de nostalgia, al amor del brasero, en una tarde fría de invierno, hoy puede arruinar tu reputación. Hemos pasado de colocar nuestras fotos o las de nuestra familia enmarcadas en la estantería del salón a borrarlas, esconderlas y temerlas. En la foto de Javier Montes, solo se ve a un joven estudiante feliz rodeado de jóvenes estudiantes felices que disfrutan de la vida. Ahora es profesor y esa foto solo debería ser un buen recuerdo.

Y como es día de rectificaciones, aprovechamos para aclarar un error cometido en el reportaje '12 días en Villafranca de los Barros', donde nos equivocamos al señalar los propietarios del restaurante Albor D'Eyre. En realidad, pertenece a Aletheia Productions S.L., que adquirió y rehabilitó en 2018 el bonito edificio del casino de comerciantes y empresarios, para abrir este buen restaurante con su correspondiente tienda de productos gourmet.