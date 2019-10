Fosas mentales Existen ramalazos nostálgicos de la sociedad franquista entre aquellos a quienes pone nervioso el avance del feminismo o la realidad de la inmigración Visitantes del Valle de los Caídos ante la tumba de Franco uno de los últimos días. :: / EFE PABLO CALVO Cáceres Domingo, 27 octubre 2019, 09:39

Franco ya ha salido del Valle de los Caídos, y así se cierra el ciclo histórico que abrió con el alzamiento militar de 1936 y el siguiente homenaje a su figura con el mausoleo donde descansaban sus restos. Ningún partido se opuso a su exhumación cuando se votó en el Congreso de los Diputados.

El traslado era una página pendiente de la democracia española, y ya está hecho. Nada impide que las personas que lo deseen, por los motivos que sean, puedan seguir mostrando sus respetos al dictador, en un camposanto y un panteón dignos, pero sin exaltación alguna y de manera íntima y libre, porque ahora sí vivimos en un país con plenas libertades.

Es cierto que nada ha cambiado en la vida de los españoles en las últimas 72 horas, que los desempleados siguen preocupados por su precariedad económica, muchos mayores continúan en listas de espera de la dependencia y que no hay joven que alquile y menos aún compre una vivienda en una gran ciudad, pero la democracia se va construyendo a base de símbolos y del cuidado de las formas.

Sin embargo, hay cosas más importantes que el lugar donde esté enterrado un dictador, cuestión me atrevo a decir ignorada y ahora en cambio conocida por los jóvenes para quienes Franco era un personaje tan histórico y, por tanto, tan ajeno como lo era para mí a sus años Miguel Primo de Rivera, el dictablando. Más importante es, por ejemplo, que los flecos del franquismo también salgan definitivamente de todas las cabezas.

No me refiero a la docena de figurantes que se congregaron el jueves en Mingorrubio buscando sus cinco minutos de gloria televisiva. Tampoco a que haya un interés por recuperar lo que supuso el régimen franquista en el orden de (no) libertades, pero sí a esos ramalazos nostálgicos de una sociedad pasada, aquella en la que la mujer era dependiente del varón, la condición sexual debía esconderse y la caridad se imponía al concepto de solidaridad. Son esos intentos de regresión los que nos deberían preocupar porque reflejan que una parte de la ciudadanía, la que aún se pone nerviosa con el avance del feminismo o la realidad de la inmigración, debe superar sus propias fosas mentales.

Suelen ser los mismos que también ponen reparos a que las familias intenten dar el mismo descanso digno a sus antepasados, todavía ocultos en cunetas y tapias. España tiene el triste honor de ser el segundo país europeo con más fosas comunes, y esta sí es una tarea pendiente que hay que abordar.

Con Franco fuera del Valle de los Caídos, como decíamos, se ha cerrado un ciclo de la Historia con mayúscula. Sin embargo, continúa abierto para miles de historias personales que representan los descendientes de aquellos muertos. Que los hubo en los dos bandos de forma arbitraria y cobarde, ya se sabe, pero la diferencia es que mientras unos gozaron de reconocimiento y honores durante años, otros, superiores en número, recibieron olvido y silencio.

Es poco comprensible que se sigan poniendo excusas para no acometer esa labor de recuperación. La crisis económica sirvió durante un tiempo al PP para frenar unas actuaciones que en Extremadura, y en otros lugares, ya pusieron en marcha por su cuenta algunos de los primeros ayuntamientos democráticos. Hoy, 40 años después, todo debería ser más fácil y en cambio son decenas las fosas que siguen pendientes de intervención en nuestra región, un castigo innecesario si tenemos en cuenta que el reloj corre en contra de los descendientes.

Dar una sepultura digna nunca debería ser visto ni presentado ni entendido como un acto de revanchismo. Al contrario, cuando se haya abierto la última fosa, se podrá cerrar la última página de la reconciliación. Pero tampoco el gobierno Sánchez debería caer en la tentación de convertir un acto de justicia en una medida de impacto electoralista, como a veces da la impresión en todo cuanto decide.