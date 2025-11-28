Un foro intergeneracional reivindica en Mérida el valor de la Constitución y el Estatuto de Autonomía Cuatro generaciones de escritores extremeños mostraron sus puntos de vista sobre el acceso y los retos actuales de la cultura en la región, en un encuentro organizado por el Diario HOY y la Junta de Extrmadura

Isabel Ambrona Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:36

La reflexión sobre la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo jurídico, así como el derecho a la cultura, han centrado en la mañana de este viernes en el Parador de Mérida el foro 'Constitución y Estatuto de Autonomía', organizado por el Diario HOY y la Junta de Extremadura. El encuentro ha reunido a representantes institucionales, académicos y a cuatro generaciones de escritores extremeños que han compartido sus percepciones, cada uno desde sus experiencias vitales, sobre los avances y desafíos del marco democrático, casi medio siglo después de la aprobación de la Carta Magna en el año 1978.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, inauguró la jornada, que estuvo presentada por el director de HOY Extremadura, José Orantos. Manzano aludió al ensalzamiento de la norma suprema, en espacio como este foro, que consideró «fundamental en el ordenamiento jurídico y que propugna unos valores necesarios de recordar hoy más que nunca como son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo jurídico».

Tras la apertura del acto, el profesor de Derecho Constitucional y vicedecano de la Facultad de Derecho, Gabriel Moreno, moderó una mesa redonda en la que los escritores extremeños Elena Álvarez, Manuel Pecellín, Jesús Sánchez Adalid y Álvaro Valverde analizaron los logros, carencias y horizontes de futuro, tanto de España como de Extremadura, así como el papel que la cultura ocupa —y debe ocupar— en una sociedad democrática.

La mesa coloquio giró sobre dos grandes ejes, el primero de ellos se centró en la valoración sobre los avances y carencias que España y Extremadura han experimentado en casi cincuenta años de democracia, con una intervención de cada ponente. El segundo, y eje final abordó el derecho de acceso a la cultura, reconocido tanto en el artículo 44 de la Constitución como en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía.