La formación y las nuevas tecnologías, claves para el éxito

La formación es un factor clave a la hora de desarrollar una actividad empresarial, independientemente de la especialidad, ya que las competencias son transversales.

Gema Correa posee estudios en periodismo y en criminología, factores que han marcado también el carácter de su empresa, así como la capacidad en la toma de decisiones y en su día a día.

Antes se dedicaba a la venta de contenidos de televisión y cuando realizaba la producción de un programa, debía convencer a la gente para que fuese al programa a contar su vida. Esta situación, traducida al mundo empresarial, le ha permitido disponer de muchas tablas, tanto en la venta telefónica como presencial, así como el hecho de saber hablar en público. Por tanto, le debe mucho al periodismo.

Por su parte, la criminología la aplica investigando al cliente, detectándoles fortaleza y debilidades para vender al productos. También le ha permitido llevar a cabo con más exactitud el trabajo de investigación del licopeno, sobre todo en sus inicios.

Además de la formación, Gema Correa apuesta por ser persistente y creer en la idea empresarial.

Algo que también ayuda a este desarrollo, según la empresaria, son las nuevas tecnologías y el uso de la Inteligencia Artificial aplicadas al mundo empresarial. «Gracias a las nuevas tecnologias estamos en un mercado en el que se puede trabajar desde cualquier parte del mundo, por lo que no es una excusa vivir en Extremadura. Por tanto, no hay barreras, no hay fronteras y no hay nada mejor que ser tu propio jefe y organizarte tu propio tiempo, en contra de lo que muchos piensen».