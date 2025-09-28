Formación, innovación y pasión, claves que sostienen el campo extremeño BBVA y HOY organizan una mesa redonda sobre el relevo generacional, el acceso a la tierra, la financiación y la digitalización

Gloria Jover Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:03 Compartir

El futuro del campo extremeño aún tiene mucho trabajo por delante. Los jóvenes agricultores y ganaderos que se forman para cultivar y trabajar el campo tienen aún un largo camino que recorrer, pero cada vez están más cerca gracias a la formación que tienen y al respaldo de las administraciones públicas y bancos como BBVA.

El sector se enfrenta a importantes retos como al problema del relevo generacional, adaptar sus explotaciones al cambio climático, mercados globalizados y nuevas tecnologías. Para darles voz y que muestren sus preocupaciones, BBVA, en colaboración con HOY, organizó el pasado miércoles una mesa coloquio centrada en cómo es emprender en el medio rural.

«El sector agroalimentario no es solo uno de los pilares de nuestra economía, sino también una fuente de oportunidades. Es un sector donde tenemos la posibilidad de crecer y de diferenciarnos, ya que se encuentra en plena transformación», así lo recalcó Manuel Parra, director de Zona de Extremadura y Huelva.

Al encuentro también asistieron Juan José Sánchez, director de pymes de BBVA; José María Guerrero, Jefe de Servicio de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura; José Miguel Olivares, representante de (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca); José Orantos, director de HOY Extremadura. Y representantes de jóvenes agricultores y ganaderos, Rubén Duarte; Emilio Camacho; Jaime Gallardo; Fernando García, José Manuel Cano. Benito F. Martínez y Consuelo Ramos.

Emprender en el sector agroalimentario sigue siendo un reto, ya que a menudo se percibe como una opción profesional poco atractiva para los jóvenes. Sin embargo, algunos de los participantes decidieron apostar por ello sin dudarlo. Para Rubén Duarte el campo es su afición. «Soy ingeniero agrónomo, me encanta el ganado y siempre lo he tenido en casa. Mi familia tiene un negocio montado y decidí continuar», explicó.

Para José Manuel Cano fue similar. «Tengo la suerte de contar con el apoyo y experiencia familiar, creo que tenemos que mirar hacía adelante y que tenemos un buen futuro», señaló. Ambos coincidieron que si hubiesen tenido que empezar de cero, alquilar terrenos, comprar maquinaria y hacer inversiones de ganado, hubiese sido muy complicado.

Sacrificio y ganas

Aunque la dedicación al campo no es camino de rosas, los invitados aseguraron que se trata de un trabajo sacrificado, de domingo a domingo, y que requiere pasión.

Esto también se ve reflejado en las barreras que diariamente se encuentran, una de ellas es la burocracia. «Haces una gran inversión inicial, inicias los trámites con bancos, trabajas y estás dos años de papeles hasta que puedes poner un pie en el campo. Llevo un año y medio de papeles para poder hacer una ampliación en una granja porcina», así lo expresó Jaime Gallardo, que también añadió que pese a todo los problemas, nunca ha pensado en dejarlo.

Fernando García también coincide en que la burocracia es una barrera cuando quieres empezar a desarrollar tu actividad. «También hay muchas otras trabas, como la subida en los costes de producción, la incertidumbre climatológica y la volatilidad de los precios. Todos estos factores pueden hacerte dudar y pensar en continuar. Dejarlo es complicado porque es vocacional y no te lo planteas, pero quieres crecer pero no sabes como», explicó.

Falta de mano de obra

Otro de los desafíos que resaltaron es la falta de mano de obra. «La agricultura se puede mecanizar, pero la ganadería es muy complicado, requiere que vayas todos los días y al no haber mano de obra cualificada se complica», añadió Rubén. Jaime Gallardo resumió este problema con un refrán que refleja a la perfección la realidad del campo: «Hay que buscar antes al pastor que la oveja y en estos tiempos es casi imposible».

El reflejo de la realidad conduce a la administración. José María Guerrero, jefe de servicio de la Junta expresó que es un sector frágil y que debe de estar protegido. «Esta protección la tiene que ofrecer en la medida de lo posible la administración. Nosotros acompañamos con la primera instalación a jóvenes agricultores, una línea de ayuda más importante que hay ahora mismo y apoyar a quién inicia la actividad». En cuanto a la necesidad de simplificar trámites explicó que hay normativas europeas, nacionales y autonómicas que muchas veces se solapan y complican en exceso la labor del agricultor.

José Miguel Olivares, de Saeca, puso sobre la mesa la importancia de las líneas de crédito y avales específicos para jóvenes y destacó la demanda de estos fondos que se han agotado rápidamente. «Se abrió una línea de tres años destinada exclusivamente a los jóvenes y en tres meses se agotó», y señaló que ahora mismo hay solicitudes pendientes a la espera de que se repongan recursos.

Estas líneas permiten financiar inversiones en compra de tierras, maquinaria, ganado, transformación o construcción de naves.

Un sector vital

Por su parte, Juan José, representante de BBVA, subrayó la importancia del sector agro en la economía regional. «No podemos prescindir de este sector, agricultores y ganaderos nos proporcionan los alimentos. De los 407.000 contratos en Extremadura, 51.000, el 12%, están vinculados al agro. Y una de cada cinco empresas pertenece al sector».

El directivo quiso poner en valor que BBVA mantiene un equipo especializado y una red de gestores rurales que acompañan a los agricultores en todas las fases del proyecto, desde la puesta en marcha hasta la digitalización. «Queremos estar cerca, física y digitalmente, para asesorar y financiar nuevas iniciativas que generen empleo, riqueza y frenen la despoblación», defendió.

Equilibrio digital

Guerrero destacó la necesidad de equilibrar la digitalización con la accesibilidad. «Hoy, por ejemplo, las ayudas a los incendios son completamente online, lo que ha generado dificultades para agricultores mayores con certificados electrónicos o DNI digital. Tenemos que encontrar un nivel de equilibrio, pero sí se están aportando herramientas para crecer en este sentido».

En este proceso de transformación, la formación se revela como un pilar fundamental. José Miguel Olivares subrayó la importancia de la profesionalización para la evolución y supervivencia del sector. «La formación es fundamental. Desde Saeca estamos siempre ahí para apoyar, disponibles y nos desplazamos a donde haga falta, conectando con los agricultores para acompañarles en sus necesidades y ayudarles a adaptarse a las exigencias digitales y medioambientales».

En el caso de Consuelo Ramos, ella decidió dejar de lado su carrera empresarial y apostar por el campo. «Mi familia siempre ha sido agricultora. Mi padre tenía olivares y decidí innovar». Uno de los grandes retos al que se enfrentó Ramos y el resto de los invitados ha sido el de explicar a las generaciones anteriores de que la digitilazación en el campo es necesaria y posible.

Revisión de las ayudas

Consuelo aprovechó también para señalar algunas dificultades del sistema de ayudas. «Hay muchas que no se adaptan a la realidad. Todos hemos tenido que pelear con la burocracia. Por ejemplo, la ayuda a jóvenes agricultores se limita a los 40 años, y yo tengo 44. He sido joven agricultora durante 13 años, pero ahora quedo fuera. ¿Tan difícil sería subir el límite a 45?», cuestionó. En su caso, incluso con todos los documentos en regla, se ha visto excluida de subvenciones de riego por pequeños detalles normativos.

Ante estas reivindicaciones, desde la administración se reconoció que hay ayudas que necesitan revisarse. «La edad de 40 años para jóvenes agricultores viene de Europa, pero España ya ha solicitado elevarla en la próxima PAC. La realidad ha cambiado y hay que adaptarse», explicó Guerrero, recordando además que las organizaciones agrarias juegan un papel clave a la hora de presentar alegaciones y mejorar los textos normativos.

«Queremos acompañar al agricultor y al ganadero en este momento clave» Juan José Sánchez Director de pymes de BBVA Sur

«La administración tiene trabajo por delante, tenemos que estar en sintonía» José María Guerrero Jefe de servicio Junta Extremadura

«Sois la excepción. La mayoría del campo aún no está tan bien asesorado» José Miguel Olivares Responsable Extremadura Saeca

«Hay que complicarse la vida. Hay que estar cualificado para el campo» Consuelo Ramos Agricultura

«El sector agroalimentario es un pilar económico y una fuente de oportunidades» Manuel Parra Director de Zona de Extremadura

La conversación continuó con la digitalización y la formación. Consuelo puso como ejemplo la tecnología que ya aplica en sus explotaciones. «Ahora mismo estoy trabajando, desde la aplicación móvil que me permite controlar lo que ocurre en mi finca en tiempo real. Además, tengo sondas en el suelo de los olivos que, junto a estaciones meteorológicas, me ayudan a gestionar mejor el riego. La Junta de Extremadura utiliza estos datos para estudios, y yo, como agricultora, recibo asesoramiento a cambio. Es una colaboración que funciona muy bien».

Emilio Camacho resaltó la importancia de la formación. «Me formé en el Centro de Capacitación Agraria de Don Benito, para mi fue fundamental, me ayudó a conocer y formarme. Los estudios son importantes, para subirte a un tractor siempre tienes tiempo».

Camacho manifestó otra realidad. «Cuando hablas de innovación directamente se piensa en maquinaria, pero no es solo eso. Hay que innovar mucho en el sistema de gestión de esa explotación desde el móvil podemos saber si ha dejado de regar, tenemos sensores. Podemos optimizar el riesgo muchísimo. Y otra cosa es implementar un programa de gestión o un simple Excel para llevar la contabilidad de tu explotación al día. Eso es súper importante para el empleado. Y el agricultor de eso no se dan cuenta».

La discusión puso sobre la mesa un problema económico, ya que muchos agricultores no contabilizan gastos reales como la amortización de maquinaria. «Tú dices que has ganado 10 euros al final de campaña y te olvidas de la amortización y si la incluyes, no te sale la cuenta», apuntó Consuelo.

Para Benito Martinez donde más se innova es en el análisis del suelo y el análisis vegetativo. «No puedes aplicar nitrógeno o potasio porque sí; primero hay que ver qué necesita el cultivo para economizar y mantenerlo sano». Ese enfoque técnico, dijo, mejora la eficiencia y reduce costes sanitarios y de insumos. «Todo esto tienes que demostrarlo a quien te lleva la explotación en la familia; si no se suben al carro, no hay cambio», resumió.

«Lo que queremos es impulsar esa transformación, acompañar al agricultor y al ganadero en un momento en el que la digitalización es clave para la sostenibilidad del modelo productivo», destacó Juan José Sánchez.

La app de BBVA no solo permite a los clientes acceder al banco las 24 horas, sino que ofrece herramientas de asistencia financiera y control de la salud económica de cada explotación. Sin embargo, el compromiso de la entidad va más allá de las soluciones bancarias tradicionales.

Acompañamiento de la entidad

El banco ha sellado acuerdos con empresas del sector Agrotech para acercar la tecnología a las explotaciones. Entre ellas, BrioAgua, que monitoriza el riego y determina cuándo y cuánto regar; Trinity, que calcula la huella de carbono de la explotación; o Exorige, que permite controlar digitalmente al ganado en régimen extensivo. A estas herramientas se suma la financiación de las inversiones necesarias para avanzar hacia un modelo más verde. Agropréstamos jóvenes, préstamos de campaña con condiciones especiales, descuentos en seguros agrarios o apoyos a productores sostenibles forman parte de una batería de iniciativas diseñadas para impulsar el relevo generacional y la modernización del campo. «Son el futuro del campo, el relevo generacional que necesitamos. Generan empleo y conectan con otros sectores», defendió Sánchez

La mesa concluyó con una ronda de titulares, en los que cada participante dio un alegato al final de la charla. José María Guerrero, de la Junta de Extremadura, subrayó la importancia de la preparación. «Lo primero es formarse y después dejarse asesorar. La administración aún tiene mucho trabajo por delante, pero debemos estar en sintonía con agricultores y ganaderos».

Desde Saeca, José Miguel Olivares confesó su sorpresa positiva tras escuchar a los jóvenes agricultores participantes. «Sois la excepción para bien. La mayoría del campo aún no está tan bien asesorado como vosotros».

Para Manuel Parra, responsable de BBVA en Extremadura, la clave está en mantener una mentalidad abierta. «Los próximos años estarán marcados por retos muy potentes que solo podrán superarse con la implementación de nueva tecnología».

José Manuel advirtió sobre la realidad de empezar desde cero. «Sin finca familiar o experiencia es muy complicado. No hay tierras disponibles y la mano de obra es un factor limitante enorme».

Román mostró la dificultad del uso de la tecnología en la ganadería. «Hemos hablado mucho de tecnología aplicada a la agricultura, pero en ganadería aún queda mucho por avanzar. Sé que el manejo de la ganadería extensiva es complicado con herramientas tecnológicas, pero ahí existe un nicho de trabajo muy importante»

Jaime insistió en la vocación: «Aquí no se trabaja ocho horas. Tienes que tener claro que esto te gusta de verdad, porque si no, no lo aguantas».

Fernando, por su parte, alertó sobre el riesgo económico. «Hay que conocer bien el sector al que te quieres dedicar, organismos, bancos, antes de dar el paso».

Emilio quiso transmitir esperanza a los futuros agricultores y ganaderos. «Que se lancen adelante. La formación agraria me lo ha dado todo y es un privilegio que animo a aprovechar».

Consuelo, lanzó un mensaje de valentía. «Hay que complicarse la vida, porque si no, todos seríamos funcionarios. Hoy se necesita ser muy cualificado para estar en el campo, pero es una oportunidad enorme».

Benito, con más de una década de experiencia, lanzó una reflexión optimista. «Estoy muy feliz, hago lo que quiero y sigo construyendo mi proyecto día a día».

El cierre corrió a cargo del director de pymes de BBVA en el sur de España. «La alimentación, la agricultura y la ganadería son imprescindibles. Transformarse es difícil, pero supone una enorme oportunidad. Queremos apoyar a los jóvenes agricultores y acompañarles en este camino. El campo es un mundo de oportunidades».