El fondo de armario

El otro día, mi suegra me llamó estrambótico. Las suegras suelen calificar a sus yernos de sinvergüenzas, liantes, falsos o zorrinos, pero nunca he escuchado ... a ninguna llamar estrambótico a su yerno. Y, como suele suceder con los calificativos precisos y sutiles, me hizo más daño ser adjetivado por mi suegra de estrambótico que si me hubiera dirigido insultos virulentos y malsonantes, que enfurecen mucho, pero dañan poco. Una suegra te llama cabrito y te da la risa o la rabia, pero si te llama estrambótico, te quedas estupefacto, empiezas a darle vueltas a la definición y acabas desquiciado por las preguntas: ¿Por qué me ha llamado estrambótico, lo soy, no lo soy, debo procurar ser más normalito y sencillo o todo ha sido un arrebato de mi madre política y debo seguir siendo como soy, o sea, estrambótico?

La culpa de tan sofisticado insulto la tuvo Jacqueline Kennedy, más concretamente, la Jacqueline que ya había dejado de ser la viuda de América tras perder su prestigio al contraer matrimonio con el armador griego Onassis. Mi mujer y mi suegra estaban hablando de un podcast que habían escuchado sobre la boda de tan singular pareja. Comentaban, en concreto, que Jacqueline no se había casado por pasión ni por dinero, sino por seguridad: estaba harta de paparazzis y el yate, la isla privada y el servicio de seguridad de Onassis le parecían la manera más rápida de volver a tener vida personal sin que la molestaran. «No me caso con él por amor, sino por sus guardaespaldas», hubiera sido una buena declaración 'fake' para resumir aquella boda. En casa, a la hora de comer, mi disposición en la mesa es la siguiente: enfrente, mi suegra y a mi izquierda, mi mujer. El día del insulto, mi suegra me había alabado porque había traído de una tienda cacereña que queda por Las Cuatro Esquinas unos cachopos muy ricos. Debió de parecerle que ya había hecho demasiadas concesiones con los cachopos y cambió el halago por la descalificación: «Eres un estrambótico, como Jacqueline Onassis, pero sin dinero». La frase tiene múltiples lecturas porque, además de llamarme pintoresco, estrafalario y extravagante, dejaba claro que también soy pobre. Y todo porque se pusieron a recordar, madre e hija, el día que Jacqueline se compró 200 pares de zapatos y Onassis dijo: «Yo soy muy rico y gasto mucho, pero nunca había visto a nadie gastar tan alegremente como mi mujer». Yo aproveché para contar que había descubierto en un cajón una camiseta sin estrenar que había comprado este verano en las rebajas y mi suegra me comparó con la Kennedy-Onassis. ¿Qué tendrá que ver una camiseta con 200 pares de zapatos? Pues para mi suegra son lo mismo porque ella razona que lo importante no es la cantidad, sino la actitud. Se asoma, en fin, el invierno y ha llegado el momento de retirar las camisetas y los polos de manga corta de las perchas y los cajones para que dejen sitio a los jerséis de lana y a los pantalones de pana. Al tiempo que cambia la hora, descubriré en el armario que me sobra ropa y que ya no tengo sitio para más camisas, pero aun así, seguiré comprándolas. Las teóricas y las 'influencers' de los armarios sensatos y las prendas justas y bien dobladas me dirían que debo ser estricto y generoso, coger las prendas que sobran, colocarlas sobre una mesa y despedirlas ceremoniosamente con un beso y un reconocimiento al servicio prestado. Pero mi suegra no se anda con tonterías y me llama estrambótico por gastoso, por comprador compulsivo y por tener tanto fondo de armario. Quizás tenga razón, pero me parece a mí que se le han acabado los cachopos.

