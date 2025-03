Fondenex pide explicaciones sobre la nueva ruta senderista en Monfragüe

A. Armero CÁCERES. Martes, 28 de mayo 2024, 07:35 Comenta Compartir

La asociación conservacionista Fondenex ha escrito al director general de Sostenibilidad «solicitando una explicación a la propuesta de una nueva ruta senderista por el camino de Peñafalcón desde Serradilla, que no acertamos muy bien a comprender», afirma en una nota de prensa.

La incorporación de ese sendero al catálogo de los oficiales del parque nacional es una de las novedades que recoge el nuevo PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) de Monfragüe, el documento que sienta las bases de la gestión del espacio más protegido de la región para la próxima década. Está actualmente en tramitación. El colectivo presentó sus alegaciones el pasado abril, pero entre ellas no había ninguna sobre este camino.

«Si en el pasado no se permitía su uso por afectar a aves protegidas, más que para aprovechamientos forestales, ¿qué ha cambiado ahora para que se piense en permitir su utilización?», se pregunta la asociación. «Porque las aves siguen siendo las mismas, sus nidos están en los mismos sitios de siempre, su área de campo no ha variado...», añade Fondenex, que en sus alegaciones al nuevo PRUG pidió que no se vuelva a autorizar la prueba para cicloturistas ‘4 lobos y 3.000 buitres’.

En caso de que la ruta a Pañafalcón abra el público, la asociación cree que debería hacerse solo en otoño, para visitas con guía y guarda, y con un número máximo de senderistas al día. «Lo importante en Monfragüe es su valiosa comunidad de vertebrados, especialmente sus aves, y por supuesto, su flora y vegetación», afirma Fondenex al inicio de su comunicado.