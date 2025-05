Fondenex cree que la ZEPA de Arrocampo seguirá pese al cierre de Almaraz

A. J. Armero CÁCERES. Lunes, 28 de octubre 2024, 07:53 Comenta Compartir

«Si se cierra la central nuclear de Almaraz, no va a pasar nada con las aves de la ZEPA de Arrocampo, que seguirán existiendo con la misma biodiversidad y en la misma cantidad». Es lo que defiende la asociación conservacionista Fondenex, que de esta forma responde a las declaraciones de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, que el pasado 23 de septiembre afirmó que la Junta está estudiando cómo afectaría al espacio protegido la clausura de la planta. Hay que recordar que el Estado y los dueños de la instalación pactaron que el reactor uno se apagará el 1 de noviembre de 2027 y el dos el 31 de octubre de 2028.

«Arrocampo es un ecosistema valioso, sin duda, por la diversidad y cantidad de aves que lo utilizan como área de campeo, alimentación y cría, pero no más que otros muchos embalses de Extremadura como Orellana, Sierra Brava, Los Canchales, Valdecañas, Gabriel y Galán, Portaje, Los Molinos o Alange», plantea el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura. «Las especies que se pueden ver en Arrocampo también, se alimentan e invernan en otros embalses de la región, no siendo un hábitat exclusivo de ninguna especie singular, y las observaciones de aves raras no son equiparables a las que se realizan en otras zonas húmedas de la comunidad autónoma».