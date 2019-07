Mis fobias favoritas

TENGO fobia a la megafonía, fobia que, si no existe, me acabo de inventar y, como minoría, reivindico que se me tenga en cuenta.

Alérgico al ruido gratuito, para mí es un suplicio soportar en un estadio el descanso de un partido de fútbol, oír los anuncios que, cuando no es feria es Navidad, me bombardean desde altavoces instalados en el balcón vecino con publicidad-ruido, o entrar en esos centros comerciales en los que sale música de cada tienda, no precisamente la banda sonora de 'Memorias de África', y que, mezclada con el ruido de los chorros –a mal cristo mucha sangre– de las fuentes que a manera de rotondas jalonan sus pasillos, me inutilizan.

Dónde encuentro remanso, cómo espero con un buen libro y acompañado del silencio a que mi santa recorra Bershka, Primark o Zara, imposible. Por eso leo alborozado que Ciudadanos de Villanueva propone cuatro horas sin ruido en las fiestas, pero la alegría me dura lo que tardo en seguir leyendo. No se trata, desgraciadamente, de que esta formación se haya sensibilizado respecto a la contaminación acústica. La tolerancia al ruido de esta sociedad que lo necesita como forma de aturdimiento no se lo exige.

Los que sufrimos estoicamente los ruidos, insoportables en la vida diaria, para pensar en el suicidio si son con motivo de cualquier evento, quizás seamos mayoría, no lo sé, pero, nunca mejor dicho, silenciosa. Tan silenciosa que no contamos para los políticos, que nos postergan, cuando, sin embargo, nuestros votos son los que los quitan y los ponen, pero no sabemos imponernos.

Hoy se gobierna para chillones, los del escrache o de cara a una supuesta galería. Debemos de tener tan mala conciencia que buscamos sin pausa gestos que nos rediman.

Añoro que gobierne alguien que piense también en los normales. No, no se escandalicen, tomen normal por lo que, como dice María Moliner, no es raro o extraordinario, por lo que representa la media. Tan persona como cualquiera y con los mismos derechos, si no más, es el portador de una enfermedad rara, de esas que aparecen una entre un millón, que el individuo sano, no es eso.

Para Cristina Menea, portavoz de Ciudadanos, la del ruido, lo importante es «favorecer la inclusión y el disfrute de niños con trastornos del espectro autista (TEA), síndrome de Asperger, así como cualquier tipo de discapacidad cognitiva… así podrán disfrutar, como cualquier otro niño, de las atracciones o del ambiente que rodea este tipo de celebraciones … tratamos de hacer de Villanueva de la Serena una ciudad cien por cien inclusiva, en la que todos tengamos cabida … estas personas son muy sensibles a los estímulos sensoriales y elementos que para cualquiera -léase la mayoría silenciosa- serían soportables como música alta, luces, ruidos, fuertes olores; esto provoca en ellos trastornos, ansiedad, mareos, en definitiva, sufrimiento».

Yo soy ese cualquiera y no los soporto, Cristina, y no es misofonía, sólo megafonofobia. Inclusivas, por favor, pensad también en los cualquieras.