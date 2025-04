Luis Expósito Badajoz Viernes, 4 de febrero 2022, 11:52 | Actualizado 12:31h. Comenta Compartir

Que un diputado se equivoque el votar en el Congreso es mucho más normal de lo que podría parecer. Mariano Rajoy, sin ir más lejos, votó contra sus presupuestos una vez; y Pablo Iglesias lo hizo en favor del PP en otras dos. Así que el caso protagonizado este jueves por Alberto Casero, que permitió con su error aprobar la reforma laboral, no es único.

Una 'equivocación' curiosa protagonizada por extremeños fue la que ocurrió en 2011. Se debatía una moción pactada por lo que entonces era CiU y el PSOE para que el Corredor ferroviario Mediterráneo fuera considerado como prioritario. El PP presentó una enmienda al texto de los nacionalistas catalanes para intentar que se equiparara este corredor con lo que entonces se conocía como Eje-16, que no es otra cosa que el corredor central que parte de Sines (en la costa portuguesa), atraviesa Extremadura y engancha a la altura de Ciudad Real con el que une el puerto de Algeciras y el norte de España.

Pero CiU no aceptó este cambio y cerró un acuerdo con el PSOE que primaba la travesía mediterránea. Pese a que su enmienda no fue tenida en cuenta, el PP se sumó al acuerdo porque aseguraba que no rechazaba expresamente el Corredor Mediterráneo.

Sin embargo, no votaron a favor todos los diputados populares. Los extremeños Carlos Floriano (entonces diputado por Cáceres) y Alejandro Ramírez del Molino (por Badajoz) se abstuvieron, aunque adujeron que fue por equivocación. Inmediatamente, Floriano habló de un error, y posteriormente Ramírez del Molino que él pulsó el botón verde que marca el «sí», si bien su voto quedó plasmado como una abstención.

Sin embargo, se sospechó que ambos habían roto deliberadamente la disciplina de voto porque la moción era contraria a los intereses de la región. De hecho, los diputados aragoneses de su partido Santiago Lanzuela y Ángel Pintado se negaron a seguir el criterio marcado por la dirección del grupo y optaron por votar en contra de la moción para dejar clara su postura en favor del Corredor Central. Y así lo dijeron. Ninguno de los dos avisó a la dirección del Grupo Popular de que iban a saltarse la disciplina de voto.